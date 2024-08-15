Про звільнення освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Телеграмі повідомив народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передає Укрінформ.

«На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена», – зазначив він.

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Горбачов у Фейсбуці пізніше уточнив, що звільнення ще не відбулося. Про це йому повідомили з Кабміну.

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«Але воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону», – зауважив омбудсмен.

Він пояснив, що його звільнення з посади освітнього омбудсмена не пов'язане з «якимось претензіями».

«Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції. А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно», – запевнив Горбачов.

Освітній омбудсмен - головні завдання

  • сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти
  • здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту
  • вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти
  • сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання
  • сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту
  • співпраця та взаємодія з МОН та іншими органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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