Про звільнення освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Телеграмі повідомив народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передає Укрінформ.

«На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена», – зазначив він.

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Горбачов у Фейсбуці пізніше уточнив, що звільнення ще не відбулося. Про це йому повідомили з Кабміну.

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«Але воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону», – зауважив омбудсмен.

Він пояснив, що його звільнення з посади освітнього омбудсмена не пов'язане з «якимось претензіями».

«Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції. А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно», – запевнив Горбачов.

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