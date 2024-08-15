Про звільнення освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Телеграмі повідомив народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передає Укрінформ.
«На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена», – зазначив він.
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Горбачов у Фейсбуці пізніше уточнив, що звільнення ще не відбулося. Про це йому повідомили з Кабміну.
«Але воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону», – зауважив омбудсмен.
Він пояснив, що його звільнення з посади освітнього омбудсмена не пов'язане з «якимось претензіями».
«Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції. А освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. Все очікувано і законно», – запевнив Горбачов.
Освітній омбудсмен - головні завдання
- сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти
- здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту
- вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти
- сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання
- сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту
- співпраця та взаємодія з МОН та іншими органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.