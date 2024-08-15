Британські посадовці намагаються переконати союзників дозволити використання крилатих ракет Storm Shadow Україною на території Росії. Як пише The Times, через ризик ескалації уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності, яка могла б теоретично вражати російські міста та села.

Раніше Велика Британія дозволила Києву вражати цілі в Росії, використовуючи будь-яку зброю, яку їй було поставлено, за винятком ракет великої дальності. Це рішення було пов'язане з тим, що ракети є спільною розробкою Великої Британії та Франції, яка не давала згоди на удари по російській території.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що передані Києву ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права. Пізніше The Daily Telegraph писав, що Лондон не дозволив Києву застосовувати Storm Shadow під час атаки на Курську область.

Більше по темі Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії У разі проблеми з виїздом посольство пропонує зв’язатися з ним для допомоги.

Незважаючи на це, представники британського уряду “за лаштунками” продовжують переконувати союзників у необхідності надати Україні право використовувати західні дальнобійні ракети на території РФ. Однак союзники все ще побоюються, що це призведе до ескалації конфлікту.

Advertisement

Нещодавно The Telegraph писав, що поки російські війська розпочинають контратаки на Курській лінії фронту, Зеленський знову звернувся до західних союзників з проханням дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів вглиб території Росії.

Втім, за словами співрозмовника видання, поки “жодних змін не відбулося”.

Зазначається, що минулого місяця під час візиту до Великої Британії президент Зеленський просив Кіра Стармера зняти обмеження на використання боєприпасів із радіусом дії близько 250 кілометрів, адже Київ планує завдавати удари по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту, які Москва використовує для зміцнення своїх позицій в районі Курська.

Advertisement

Україна зверталась до США із проханням дозволити використання ракет далекого радіусу дії Atacms під час наступу на Курському напрямку, але поки що не отримала згоди.

12 серпня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню можливість зняття заборони на удари по військових цілях у Росії.

“Ми обговорили останні події на фронті. Наголосив на необхідності зняття заборони на ураження військових цілей на території противника”, - повідомив Умєров у понеділок на своїй сторінці в соцмережі.

Ракети Storm Shadow - що варто знати

Storm Shadow – спільна розробка Великої Британії та Франції (British Aerospace і Matra), що має дві основні модифікації з дальністю ураження до 250 кілометрів для експортного варіанту і до 500 (560) кілометрів для базового. У французькій армії вона відома як SCALP-EG. Дальність у 250 кілометрів є стандартом НАТО, але це значний прорив для ЗСУ та антиросійської коаліції.

Advertisement

Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає сюди резерви та нібито активно знищує вояків ЗСУ.

Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Advertisement

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.