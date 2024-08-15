До кінця 2024 року до держбюджету від продажу стягнутих Міністерством юстиції активів підсанкційних осіб має надійти близько 10 млрд гривень, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Скільки до кінця року отримає держбюджет від продажу активів підсанкційних осіб

З 24 липня 2022 року Мін’юст подав 57 позовів. 48 із них задоволено рішеннями ВАКС/АП ВАКС.

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Серед стягнутих активів є майно таких російських олігархів, наближених до президента Росії Владіміра Путіна:

Ротенбергів;

Дерипаски;

Худайнатова;

Гінера.

Також у дохід держави стягнули активи деяких колаборантів, тобто Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко, а також колишніх державних діячів - Януковича та Табачника.

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У дохід стягнули й майно осіб, що здійснювали матеріально-технічне забезпечення Росії: Богуслаєва, Кононека та пропагандистів: Лєбєдєва, Кисельова тощо.

За рішеннями ВАКС у дохід держави стягнули 210 об'єктів нерухомого майна цих осіб, 900 одиниць рухомого майна, 830 млн гривень коштів, права вимоги на кошти та на компенсацію у еквіваленті 41 млн гривень і корпоративні права 68 компаній.

"Стягнуті кошти направляються до Державного бюджету України, майно – до ФДМ, який готує активи до приватизації. Окремі активи вже реалізовані Фондом, а кошти теж спрямовані в Держбюджет. Інші – готуються до приватизації", – пояснила Богатих.

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За її даними, від продажу стягнутих активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України до кінця року має надійти близько 10 млрд гривень.