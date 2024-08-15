Сьогодні, 15 серпня, Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили, зокрема, обмін полоненими, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі. Ставка Верховного головнокомандувача 15 серпня − подробиці На Ставці представили стратегію щодо повернення українців із російського полону. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами". Зеленський доручив Головному управлінню розвідки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та ЗСУ надати суспільству деталі, які необхідно знати щодо того процесу повернення полонених. Advertisement Президент також доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які перебувають у полоні.

На Курщині створили військову комендатуру − Сирський "Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною, але контрольованою. Триває оборонна операція. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування ворога в напрямку Торецька та Покровська", − повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Більше по темі Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня У Бєлгородській області, яка межує з Курською, де наступають ЗСУ, влада РФ оголосила режим надзвичайної ситуації федерального рівня. За його словами, на Курщині вже створили військову комендатуру під головуванням Едуарда Москальова, яка забезпечить правопорядок і потреби місцевого населення. Advertisement ЗСУ, згідно з даними Сирського, контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.