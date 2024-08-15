Сьогодні, 15 серпня, Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили, зокрема, обмін полоненими, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі.
Ставка Верховного головнокомандувача 15 серпня − подробиці
На Ставці представили стратегію щодо повернення українців із російського полону.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами".
Зеленський доручив Головному управлінню розвідки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та ЗСУ надати суспільству деталі, які необхідно знати щодо того процесу повернення полонених.
Президент також доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які перебувають у полоні.
На Курщині створили військову комендатуру − Сирський
"Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною, але контрольованою. Триває оборонна операція. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування ворога в напрямку Торецька та Покровська", − повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня
За його словами, на Курщині вже створили військову комендатуру під головуванням Едуарда Москальова, яка забезпечить правопорядок і потреби місцевого населення.
ЗСУ, згідно з даними Сирського, контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.
Атака на Курську область − що відомо
Наступ на регіон триває з 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.
Росіяни проводять зйомку постановочних роликів про ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми. Для створення таких матеріалів залучаються різні структури, зокрема театральна студія "Крилья", яка фінансується Міністерством оборони РФ.
Бєлгородська область Росії, що межує з Курською, на територію якої наступають ЗСУ, відтепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.
Спецпризначенці Служби безпеки України захопили 102 військових РФ у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон за один раз, повідомляли джерела Kyiv Post в СБУ, які надали фото і відео спецоперації.