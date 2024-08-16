Сьогодні, 16 серпня 2024 року, набув чинності закон, який легалізує обіг медичного канабісу, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію Міністерства охорони здоров'я України.

"16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Хто може лікуватися медичним канабісом

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.

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Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Їхній обіг, який раніше був під забороною, тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Чи дозволяє закон про легалізацію медичного канабісу вирощування коноплі

Віднині також дозволяється культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

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Щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені Ліцензійні умови, які незабаром розгляне Кабмін. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель – від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

Серед вимог до культивування рослин роду коноплі – вирощування в умовах закритого ґрунту; забезпечення цілодобового відеоспостереження з наданням безоплатного доступу до нього Нацполіції; дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

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Для культивування передбачено порядок придбання насіння рослин – воно повинно мати сертифікат якості та бути зареєстрованим у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст ТГК будуть здійснюватися виключно в державних лабораторіях, а зразки рослин відбиратимуться за участю Національної поліції, що забезпечить чіткий державний контроль за недопущенням незаконного обігу наркотичних речовин.

Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.

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Який буде контроль обігу медичного канабісу

Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, робота якої врегульована нормативно та після технічних розробок запрацює восени цього року, зазначають у МОЗ.

Кожна операція з медичним канабісом повинна бути зареєстрована в електронній системі упродовж наступного дня після її здійснення. Фіксуватимуться та обліковуватимуться понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об’єктів обліку. До системи вноситимуться інформація про виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадка рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо.

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Дозволяється також імпорт рослинної субстанції канабісу, з якої можливо виготовити ліки в аптеці. Для ввезення в Україну сировини ліцензований імпортер повинен отримати в Держлікслужбі відповідний дозвіл та не перевищувати встановлені державою квоти. Субстанція реєструватиметься як активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) в Державному реєстрі лікарських засобів за скороченими строками (до 30 днів).

Ліки з медичного канабісу будуть виготовлятися в умовах аптеки та призначатися за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції, які погано переносяться.

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Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу. Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

Людям, які в’їжджають або виїжджають з України або прямують транзитом її територією, закон дозволяє мати при собі лікарські засоби на основі медичного канабісу для власного використання в обсязі, що не перевищує обсяг, визначений рецептом лікаря.

Згідно з законом, діяльність із використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у науковій, науково-технічній та освітній діяльності дозволена юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії.

Водночас забороняється реалізація рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканнабінолу для рекреаційного вживання.

Канабіс має у своєму складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині.

У світі медичний канабіс успішно застосовують для усунення побічних ефектів хімієтерапії при лікуванні онкозахворювань, при хронічному болю, глаукомі, анорексії, розсіяному склерозі, синдромі Туретта, шизофренії, епілепсії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю тощо.

Закон про легалізацію канабісу – що відомо

Верховна Рада 21 грудня 2023 року ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу 15 лютого цього року.