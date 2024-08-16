Служба безпеки України повідомила про ліквідацію в Херсоні агентурної групи Федеральної служби безпеки РФ. Вона складалася з трьох членів, які підпорядковувалися одному куратору.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Херсоні

Так званий "перший заступник міністра інформаційної політики" окупаційної влади Херсонщини залучив двох підлеглих із окупаційної "мінінформполітики" як керівників агентурної мережі.

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Своєю чергою, вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона, один із яких працював на Росію ще під час окупації міста, а після звільнення громади переховувався.

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Фігуранти розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Фото: Служба безпеки України

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Розвіддані потрібні були росіянам для підготовки комбінованих ударів по позиціях українських захисників. Серед головних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури.

Агенти шпигували за посадовцями  місцевої ОВА, а отриману інформацію російська спецслужба планувала використати для залякування представників адміністрації через погрози фізичної розправи.

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Для залучення максимальної кількості однодумців із правобережної частини регіону вони створили Телеграм-канал, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі.

Потенційних учасників закликали надсилати туди координати Сил оборони та персональну інформацію про ЗСУ.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агентурній мережі ФСБ у Херсоні

Зловмисникам оголосили про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинні дії Костіна заочно кваліфікували за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

СБУ затримала "таксиста", який шпигував за артилерією ЗСУ під Покровськом

Мешканець Мирнограду випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Розвіддані потрібні були Росії для підготовки наступальних операцій та комбінованих ударів на цьому напрямку.

Чоловік активно користувався російським Телеграм-ботом для збирання інформації про дислокацію ЗСУ на східному фронті. На цей інтернет-ресурс зловмисник відправляв розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

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