Росія роздасть школярам із так званої "ЛНР" понад 100 тис. щоденників із переписаною історією регіону, повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.

Щоденники з переписаною історією для учнів у "ЛНР" від Росії − подробиці

Учні шкіл у цьому регіоні до 1 вересня отримають щоденники з розробленим росіянами дизайном.

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На сторінках щоденника згадується про історію краю, однак із ХІХ сторіччя одразу йде перехід до 2014 року.

Регіон не згадується ані у складі України, ані у складі УРСР.

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"Водночас є державні символи РФ і так званої "ЛНР". Перелічені основні, на думку окупантів, події останніх десяти років. На сьогодні віддруковано вже понад 100 тисяч екземплярів. Пропаганда розпочинається із першого класу", − наголосили в ОВА.

 

Росіяни організували пересувну пропагандистську виставку на Луганщині

Нагадаємо, що ще в травні пропагандисти РФ запустили кремлівську виставку "русская вєсна" з метою дезінформування населеня ТОТ.

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Минуло трохи більше тижня від початку транскордонного наступу України на Курську область Росії. Kyiv Post розбирається, що там зараз відбувається.

Це не приватна ініціатива, яка не має нічого спільного з мистецтвом.

Виставку демонструють у Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах, які росія захопила після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. На неї примусово водять місцевих школярів і студентів.

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