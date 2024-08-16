Росія роздасть школярам із так званої "ЛНР" понад 100 тис. щоденників із переписаною історією регіону, повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.
Щоденники з переписаною історією для учнів у "ЛНР" від Росії − подробиці
Учні шкіл у цьому регіоні до 1 вересня отримають щоденники з розробленим росіянами дизайном.
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На сторінках щоденника згадується про історію краю, однак із ХІХ сторіччя одразу йде перехід до 2014 року.
Регіон не згадується ані у складі України, ані у складі УРСР.
"Водночас є державні символи РФ і так званої "ЛНР". Перелічені основні, на думку окупантів, події останніх десяти років. На сьогодні віддруковано вже понад 100 тисяч екземплярів. Пропаганда розпочинається із першого класу", − наголосили в ОВА.
Росіяни організували пересувну пропагандистську виставку на Луганщині
Нагадаємо, що ще в травні пропагандисти РФ запустили кремлівську виставку "русская вєсна" з метою дезінформування населеня ТОТ.
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Це не приватна ініціатива, яка не має нічого спільного з мистецтвом.
Виставку демонструють у Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах, які росія захопила після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. На неї примусово водять місцевих школярів і студентів.