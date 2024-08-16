Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні, заявила Голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл.

Про це поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Українці в російському полоні зазнають катувань 

Наступна тематична доповідь Моніторингової місії ООН зосередиться на поводженні з військовополоненими.

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Доповідь матиме значний тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території Росії та ТОТ, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.

"Попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні", − наголосила Белл.

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Вона висловила вдячність Україні за надання доступу представникам місії до місць утримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зауважив, що Україна відкрита до співпраці й надає необхідну інформацію та розраховує на об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.

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Останній обмін військовополоненими − що треба знати

17 липня з російського полону повернулися 95 українських захисників.

В Міноборонии Росії також підтвердили обмін та повідомили, що "внаслідок переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 95 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

Посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати, додали в російському відомстві.

Загалом вдалося повернути 3405 українців від початку повномасштабного вторгнення додому. 

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