Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні, заявила Голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл.

Про це поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Українці в російському полоні зазнають катувань

Наступна тематична доповідь Моніторингової місії ООН зосередиться на поводженні з військовополоненими.

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Доповідь матиме значний тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території Росії та ТОТ, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.

"Попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні", − наголосила Белл.

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Вона висловила вдячність Україні за надання доступу представникам місії до місць утримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зауважив, що Україна відкрита до співпраці й надає необхідну інформацію та розраховує на об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.