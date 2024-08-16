Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні, заявила Голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл.
Про це поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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Українці в російському полоні зазнають катувань
Наступна тематична доповідь Моніторингової місії ООН зосередиться на поводженні з військовополоненими.
Доповідь матиме значний тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території Росії та ТОТ, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.
"Попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні", − наголосила Белл.
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Вона висловила вдячність Україні за надання доступу представникам місії до місць утримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.
Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зауважив, що Україна відкрита до співпраці й надає необхідну інформацію та розраховує на об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.
Останній обмін військовополоненими − що треба знати
17 липня з російського полону повернулися 95 українських захисників.
В Міноборонии Росії також підтвердили обмін та повідомили, що "внаслідок переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 95 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".
Посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати, додали в російському відомстві.
Загалом вдалося повернути 3405 українців від початку повномасштабного вторгнення додому.