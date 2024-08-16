Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання в ЗСУ машину Buffalo MPV, повідомили в пресслужбі Міноборони.

До експлуатації в ЗСУ допустили Buffalo MPV – що відомо

Це інженерна машина армії США, виготовлена за технологією MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), тобто захисту від мін і засідок.

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Такі автомобілі мають посилений балістичний захист і V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні амортизуючи крісла. Бронеавтомобілі складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинальних агрегатів.

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Buffalo MPV – модернізація відомого бронеавтомобіля СASSPIR, який застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані.

СASSPIR перебувають на озброєнні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу. За час експлуатації в бойових умовах у бронеавтомобілях цієї моделі, що зазнали вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого.

Buffalo MPV – машина ІІІ категорії захисту за стандартом STANAG 4569, що витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кг тротилу. Вікна мають 15-сантиметрове куленепробивне скло.

Авто оснащене 9-метровим маніпулятором із вмонтованою камерою та сенсорами для знешкодження вибухових засобів.

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Наразі ці бронеавтомобілі перебувають на озброєнні армій Канади, Франції, Італії, Пакистану та Великої Британії.

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ біля 20 зразків бронемашин

З початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Двигун та колеса цих бронемашин виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

Напередодні у Міноборони України кодифікували і допустили до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

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А 15 серпня У Міністерстві оборони допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.