21 серпня у селищі Козин на Київщині відбудеться Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS. 

Організатори хочуть обʼєднати цивільних та ветеранів в одну команду, щоб спільно провести захід і зібрати кошти на спортивний протез OSSUR для чинного військовослужбовця ЗСУ з позивним «Дальнобой» вартістю 450 тисяч грн.

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Фестиваль пройде під гаслом «Повертаємо ветеранів на спортивні майданчики!».

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IRON EGGS: програма фестивалю

Ветеранський спортивний фестиваль пройде на території центрального пляжу Козина. 

У програмі фестивалю: 

  • Марш-кидок на 7 км, 18 км, 35 км;
  • Відкрите тренування з гольфу;
  • Заплив на відкритій воді 1000 м;
  • Відкрите тренування з футболу;
  • Стрільба з лука;
  • Відкрите тренування з піклболу;
  • Тренування та змагання з гри у петанк;
  • Відкрите тренування з сидячого волейболу.

Спікери фестивалю: Володимир Нечипорук, Вадим Свириденко, Валерій Дич («Дальнобой»); Сергій Храпко; Алла «Чонгар» Борисенко, Ольга Бенда, Власта Шовковська.

IRON EGGS: як дістатися

пляж смт Козин,

Трансфер на локацію о 9.30. 

Місце зустрічі - ст.м. Видубичі, стоянка біля СІЛЬПО

Прибуття о 10.00. 

Зворотний трансфер о 13.00 або 14.00.

Фестиваль організовують Національна Рада спортивної реабілітації захисників України та Благодійний фонд ЯНКО за сприяння Козинської селищної Ради.

Валерій Дич «Дальнобой»: що відомо про військового

На заході планують зібрати гроші на спортивний протез OSSUR для Валерія Дича з позивним «Дальнобой». 

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На це потрібно 450 тисяч грн. 

Посилання на банку: https://next.privat24.ua/send/cmxrq 

Військовий став на захист нашої держави одразу на початку повномасштабного вторгнення. 

З 23 квітня 2022 року він проходить службу у 242 батальйоні ТрО. 

Навесні 2022 року «Дальнобой» захищав місто Лютіж Київської області, забезпечуючи утримання позицій та недопущення висадки десанту окупантів на Київське море. 

Потім брав участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині. 

Був поранений під час бойового завдання 8 червня 2022 року. Однак, гранатами та вогнем зі стрілецької зброї продовжував стримувати наступ противника. За самовіддані дії в боях в районі села Відродження біля Бахмуту воїна нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни». 

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Після лікування Валерій Дич повернувся до військової служби. Брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. 

У листопаді минулого року боєць отримав травматичну ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення правої гомілки та лівого передпліччя. Сталося під час виконання бойового завдання у складі протитанкового відділення взводу вогневої підтримки біля Іванівського. 

Про «Дальнобоя» кажуть, що він професійно підготовлений, відповідальний та вимогливий командир відділення. Здатний ухвалювати оптимальні рішення, ініціативний та вміє діяти в нестандартних ситуаціях.

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