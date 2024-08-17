21 серпня у селищі Козин на Київщині відбудеться Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS.

Організатори хочуть обʼєднати цивільних та ветеранів в одну команду, щоб спільно провести захід і зібрати кошти на спортивний протез OSSUR для чинного військовослужбовця ЗСУ з позивним «Дальнобой» вартістю 450 тисяч грн.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фестиваль пройде під гаслом «Повертаємо ветеранів на спортивні майданчики!».

Advertisement

IRON EGGS: програма фестивалю

Ветеранський спортивний фестиваль пройде на території центрального пляжу Козина.

У програмі фестивалю:

Марш-кидок на 7 км, 18 км, 35 км;

Відкрите тренування з гольфу;

Заплив на відкритій воді 1000 м;

Відкрите тренування з футболу;

Стрільба з лука;

Відкрите тренування з піклболу;

Тренування та змагання з гри у петанк;

Відкрите тренування з сидячого волейболу.

Спікери фестивалю: Володимир Нечипорук, Вадим Свириденко, Валерій Дич («Дальнобой»); Сергій Храпко; Алла «Чонгар» Борисенко, Ольга Бенда, Власта Шовковська.

IRON EGGS: як дістатися

пляж смт Козин,

Трансфер на локацію о 9.30.

Місце зустрічі - ст.м. Видубичі, стоянка біля СІЛЬПО

Прибуття о 10.00.

Зворотний трансфер о 13.00 або 14.00.

Фестиваль організовують Національна Рада спортивної реабілітації захисників України та Благодійний фонд ЯНКО за сприяння Козинської селищної Ради.

Валерій Дич «Дальнобой»: що відомо про військового

На заході планують зібрати гроші на спортивний протез OSSUR для Валерія Дича з позивним «Дальнобой».

Advertisement

На це потрібно 450 тисяч грн.

Посилання на банку: https://next.privat24.ua/send/cmxrq

Військовий став на захист нашої держави одразу на початку повномасштабного вторгнення.

З 23 квітня 2022 року він проходить службу у 242 батальйоні ТрО.

Навесні 2022 року «Дальнобой» захищав місто Лютіж Київської області, забезпечуючи утримання позицій та недопущення висадки десанту окупантів на Київське море.

Потім брав участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.

Був поранений під час бойового завдання 8 червня 2022 року. Однак, гранатами та вогнем зі стрілецької зброї продовжував стримувати наступ противника. За самовіддані дії в боях в районі села Відродження біля Бахмуту воїна нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни».

Advertisement

Після лікування Валерій Дич повернувся до військової служби. Брав участь у боях на Харківщині та Донеччині.

У листопаді минулого року боєць отримав травматичну ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення правої гомілки та лівого передпліччя. Сталося під час виконання бойового завдання у складі протитанкового відділення взводу вогневої підтримки біля Іванівського.

Про «Дальнобоя» кажуть, що він професійно підготовлений, відповідальний та вимогливий командир відділення. Здатний ухвалювати оптимальні рішення, ініціативний та вміє діяти в нестандартних ситуаціях.