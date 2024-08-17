21 серпня у селищі Козин на Київщині відбудеться Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS.
Організатори хочуть обʼєднати цивільних та ветеранів в одну команду, щоб спільно провести захід і зібрати кошти на спортивний протез OSSUR для чинного військовослужбовця ЗСУ з позивним «Дальнобой» вартістю 450 тисяч грн.
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Фестиваль пройде під гаслом «Повертаємо ветеранів на спортивні майданчики!».
IRON EGGS: програма фестивалю
Ветеранський спортивний фестиваль пройде на території центрального пляжу Козина.
У програмі фестивалю:
- Марш-кидок на 7 км, 18 км, 35 км;
- Відкрите тренування з гольфу;
- Заплив на відкритій воді 1000 м;
- Відкрите тренування з футболу;
- Стрільба з лука;
- Відкрите тренування з піклболу;
- Тренування та змагання з гри у петанк;
- Відкрите тренування з сидячого волейболу.
Спікери фестивалю: Володимир Нечипорук, Вадим Свириденко, Валерій Дич («Дальнобой»); Сергій Храпко; Алла «Чонгар» Борисенко, Ольга Бенда, Власта Шовковська.
IRON EGGS: як дістатися
Трансфер на локацію о 9.30.
Місце зустрічі - ст.м. Видубичі, стоянка біля СІЛЬПО
Прибуття о 10.00.
Зворотний трансфер о 13.00 або 14.00.
Фестиваль організовують Національна Рада спортивної реабілітації захисників України та Благодійний фонд ЯНКО за сприяння Козинської селищної Ради.
Валерій Дич «Дальнобой»: що відомо про військового
На заході планують зібрати гроші на спортивний протез OSSUR для Валерія Дича з позивним «Дальнобой».
На це потрібно 450 тисяч грн.
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Військовий став на захист нашої держави одразу на початку повномасштабного вторгнення.
З 23 квітня 2022 року він проходить службу у 242 батальйоні ТрО.
Навесні 2022 року «Дальнобой» захищав місто Лютіж Київської області, забезпечуючи утримання позицій та недопущення висадки десанту окупантів на Київське море.
Потім брав участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.
Був поранений під час бойового завдання 8 червня 2022 року. Однак, гранатами та вогнем зі стрілецької зброї продовжував стримувати наступ противника. За самовіддані дії в боях в районі села Відродження біля Бахмуту воїна нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни».
Після лікування Валерій Дич повернувся до військової служби. Брав участь у боях на Харківщині та Донеччині.
У листопаді минулого року боєць отримав травматичну ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення правої гомілки та лівого передпліччя. Сталося під час виконання бойового завдання у складі протитанкового відділення взводу вогневої підтримки біля Іванівського.
Про «Дальнобоя» кажуть, що він професійно підготовлений, відповідальний та вимогливий командир відділення. Здатний ухвалювати оптимальні рішення, ініціативний та вміє діяти в нестандартних ситуаціях.