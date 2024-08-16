Щонайменше 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося у судах за останні 5 років, повідомив Опендатабот.

Скільки справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося у судах

111 адміністративні та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами знайшли в судовому реєстрі станом на серпень цього року.

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Найбільшу кількість ДТП зафіксували торік: 36 адміністративних та 10 кримінальних справ.

Однак цьогоріч вже відкрито більше кримінальних справ, аніж за 2021 рік.

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Від початку цього року в судах розглядали щонайменше 16 адміністративні та 3 кримінальні справи за участю самокатників.

Інфографіка: Опендатабот

Найчастіші види ДТП, коли в дорожній пригоді винні власне водії самокатів, − це наїзд на пішохода або ж пошкодження майна. Кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу на суму від 340 до 850 гривень.

За даними Опендатабот, в компаніях Bolt та Jet зазначили, що закон не вимагає від самокатників наявності водійського посвідчення, але за правилами їх сервісів кермувальник має бути повнолітнім. Однак документального підтвердження віку платформи не вимагають.

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"Наразі дуже важливо саме на законодавчому рівні розробити чіткі та зрозумілі правила дорожнього руху для електросамокатів та відповідальність за їх порушення. Ми не відстежуємо загалом усі інциденти з електросамокатами, але слідкуємо за страховими випадками − цьогоріч це менше 0,001% від усіх поїздок", − пояснив керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

Скільки ДТП з мототранспортом закінчилися фатально в 2024 році

За перші 5 місяців 2024 року сталися 1257 ДТП з мототранспортом.

В аваріях загинули 110 осіб, а 1 401 людина дістала поранень у ДТП за участі мототранспорту від початку цього року.

Загальна кількість травмованих за участю двоколісного транспорту склала 13% від кількості постраждалих в аваріях в Україні.

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Нагадаємо, що 813 тисяч осіб постраждали та 8155 загинули в Україні через ДТП за перші 4 місяці 2024 року.