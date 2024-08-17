Українські війська продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа у Курській області РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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«Українські сили продовжили незначне просування на південний схід від Суджі 16 серпня на тлі продовження українських операцій у Курській області», - пишуть аналітики ISW.

Просування ЗСУ у Курській області

Російські військові блогери стверджують, що українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального, що розташовані на південний схід від Суджі.

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Геолокаційні знімки, оприлюднені 15 серпня, вказують на нещодавню активність українських військ у межах селища Борки на південний схід від міста.

Крім того, за їхніми даними, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від Суджі біля Агронома та на південний схід від міста вздовж лінії Гир'ї-Комишне-Крупець-Спальне.

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«Російські мілблогери відзначили, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують штурми біля Кореневого та на захід від села Снагость (на південь від Кореневого)», - йдеться у повідомленні.

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Водночас Міністерство оборони РФ заявило начебто російські війська відбили українську бронетанкову атаку в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневого), українські атаки на захід від Анастасіївки та на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневого і приблизно за 27 км від кордону).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 серпня, вказують на те, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій межі українського просування в Курській області, в тому числі поблизу Суджі», - додали в ISW.

Карта ISW.

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ЗСУ зруйнували мости у Курській області

За даними аналітиків, українські військові зруйнували два мости в Глушковському районі Курської області.

16 серпня російські джерела стверджували, що внаслідок ударів з реактивних систем залпового вогню HIMARS було зруйновано дві переправи у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 серпня, видно, що міст у Глушковому обвалився після удару.

Російські мілблогери вважають, що руйнування мосту ускладнить російські наземні лінії зв’язку у цьому районі.

Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук оприлюднив відео як українські військові нищать міст у Курській області.

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Він зазначив, що наші захисники б’ють по ворожих опорних пунктах та скупченню техніки на Курському напрямку. Також завдають ударів по логістичних центрах і шляхах постачання противника.

ЗСУ просунулися на 1-3 км

У п'ятницю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів у районах Курської області.

«Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована. Всі заходи виконуються, відповідно до плану», - сказав Сирський під час доповіді президенту України.

Водночас українці зважають на гуманітарні потреби місцевого населення, оскільки дотримуються міжнародного гуманітарного права.

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Зокрема, на Сумщині формують гуманітарну допомогу для цивільних у Курській області, які залишилися на території проведення операції Сил оборони.

«Покинуті росією громадяни - переважно люди похилого віку, особи з інвалідністю, є сімʼї з дітьми. Вони потребують їжі, води, ліків», - розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.