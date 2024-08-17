Протягом доби російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області.
Внаслідок ворожих атак загинули дві людини. Жертвами окупантів стали мешканці Торецька та Часового Яру.
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Ще двоє людей були поранені.
Пошкоджено три десятки цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, магазин, сільгосптехніка та автомобілі, комунікації.
Армія РФ обстрілює Донеччину
Вночі ворог атакував село Сухий Яр. Пошкоджено два приватних будинки.
Напередодні КАБами та артилерією російські війська вдарили по Торецьку.
Також з артилерії атакували Часів Яр.
Андріївку окупанти накрили вогнем з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкодили 11 приватних будинків, магазин, автотранспорт і комбайн.
У Мирнограді зруйновано приватну оселю. У Марковому зачепило три будинки.
Росія вбиває цивільних
Через дії окупантів загинули жителі Торецька та Часового Яру.
Також у Торецьку поранена одна людина.
Ще один постраждалий - у Сіверську.
«За 16 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Часовому Яру. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», - зазначили в ОДА.
В адміністрації додали, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.