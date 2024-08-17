У Мирнограді зруйновано приватну оселю. У Марковому зачепило три будинки.

Андріївку окупанти накрили вогнем з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкодили 11 приватних будинків, магазин, автотранспорт і комбайн.

Також з артилерії атакували Часів Яр.

Напередодні КАБами та артилерією російські війська вдарили по Торецьку.

Пошкоджено три десятки цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, магазин, сільгосптехніка та автомобілі, комунікації.

Ще двоє людей були поранені.

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Внаслідок ворожих атак загинули дві людини. Жертвами окупантів стали мешканці Торецька та Часового Яру.

Росія вбиває цивільних

Через дії окупантів загинули жителі Торецька та Часового Яру.

Також у Торецьку поранена одна людина.

Ще один постраждалий - у Сіверську.

«За 16 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Часовому Яру. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», - зазначили в ОДА.

В адміністрації додали, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.