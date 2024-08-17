Цього місяця Україна і Росія мали відправити делегації до Дохи (Катар) для переговорів про угоду щодо припинення ударів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом перемовин.

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Зазначається, що йдеться про непрямі переговори, де катарці виступали у ролі посередника та зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями.

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Однак, як кажуть джерела WP, цей процес був зірваний через «несподіване вторгнення» України в Курську область.

Наступ ЗСУ на Курщині зірвав таємні переговори з РФ

У статті йдеться, що деякі учасники переговорів сподівалися, що вони можуть призвести до більш всеосяжної угоди про припинення війни.

«Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню», - пишуть журналісти.

Більше по темі П’ять речей, які варто знати про наступ ЗСУ в Курській області Минуло трохи більше тижня від початку транскордонного наступу України на Курську область Росії. Kyiv Post розбирається, що там зараз відбувається.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що представники Москви відклали свою зустріч з офіційними особами Катару після наступу України на Курську область.

Російська делегація назвала це «ескалацією».

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За словами співрозмовника WP, Київ не попередив Доху про свій транскордонний наступ.

«Росія «не скасувала переговори, вони сказали: Дайте нам час», - сказав неназваний дипломат.

За даними джерел видання, Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху. Втім, Катар відмовився. Оскільки не вважає односторонню зустріч корисною.

В Офісі президента України на запитання WP відповіли, що зустріч у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході». Але вона повинна відбутися у форматі відеоконференції 22 серпня. Після цього Київ планує проконсультуватися зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

У Кремлі на запити про коментарі не відповіли.

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Білий дім відмовився коментувати цю історію.

Переговори між Україною та Росією

За словами співрозмовника WP, Київ та Москва продемонстрували свою готовність прийняти попередні домовленості.

Але у високопосадовців у Києві були неоднозначні очікування щодо успіху переговорів. Дехто оцінював шанси на успіх у 20%. Інші передбачали ще гірші перспективи, навіть якби наступу на Курську область не було.

Видання пише, що українські чиновники сумніваються у щирості РФ.

Як приклад наводять масштабні атаки росіян на українську енергетику.

«У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему», - сказав український чиновник, який був поінформований про переговори.

Дипломат, знайомий з ходом переговорів, повідомив, що протягом останніх двох місяців Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари.

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За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі - залишилося лише узгодити незначні деталі.

«Після Курська росіяни відмовилися», - сказав інший учасник переговорів.

Російський науковець, який має тісні зв’язки з високопоставленими російськими дипломатами, дав зрозуміти, що Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції.

«Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском», - сказав він.