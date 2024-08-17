Правоохоронці розпочали розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського військового.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Жорстоке вбивство українського військового

Напередодні в мережі з'явилось відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна.

«16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл. Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права», - зауважили в Офісі генерального прокурора.

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Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

Телеграм-канал DeepState пише, що росіяни скоїли воєнний злочин, ймовірно, на КПП «Колотилівка» в Бєлгородській області.

«Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога», - зазначають аналітики.

Український омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Уповноважений з прав людини зазначив, що РФ вкотре порушує міжнародне гуманітарне право.

Дмитро Лубінець наголосив, що такі відео російська сторона публікує для залякування українців.

«Такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності», - написав він.