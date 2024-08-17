Генерального директора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які проводять поліція, інші правоохоронні органи та комісія Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, про подальші рішення, в тому числі й кадрові, інформуватимуть додатково.

«Моя позиція - виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації», - написав міністр.

Advertisement

Відновлення «Охматдиту»: які порушення виявила комісія

Віктор Ляшко додав, що за його зверненням поліція вивчає усі факти щодо відновлення «Охматдиту», зазначені у ЗМІ. Також перевірку проводить НАБУ.

Міністр отримав перші результати перевірки комісії МОЗ.

«На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду», - сказав він.

За словами Ляшка, рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір. При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме «Охматдиту» не були отримані.

Advertisement

МОЗ утворило раду з відновлення Охматдиту

Очільник МОЗ зауважив, що відомство дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення лікарні будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення.

У суботу 17 серпня відбудеться засідання для відбору 7 учасників серед представників громадськості.

Тобто Рада, яка складатиметься з 15 осіб, буде остаточно сформована.

Благодійний фонд відмовився перераховувати кошти, зібрані на відновлення лікарні

Напередодні благодійний фонд «Охматдит - здорове дитинство» відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні.

Advertisement

Про це повідомив Володимир Жовнір.

«Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд «Охматдит - здорове дитинство»», - написав він.

За його словами, в «Охматдиті» шоковані таким рішенням фонду.