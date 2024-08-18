Колір є потужним інструментом комунікації. Він допомагає людям передавати свої емоції та почуття. Проте не існує універсальних асоціацій з одним кольором у всього світу. Кожна країна вкладає свій сенс та й навіть кожна людина може сприймати відтінки по-різному.

Психологія кольору

Психологія кольору – це галузь дослідження впливу кольору на людину, на її почуття, поведінку, сприйняття та емоційний стан. Різні відтінки можуть стимулювати суспільство для певних дій. Наприклад, червоний, як колір заборони та загрози. Зелений, як дозвіл та процвітання.

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Уже відомо, що існують два спектри кольорів: холодний та теплий. Маркетингові та рекламні компанії дуже часто користуються цими знаннями, щоб створити продукт, який буде популярний, впізнаваним та спонукати до покупки чи певної дії. Багато компанії витрачають великі кошти на дослідження кольору та на створення найкращого відтінку в своїй роботі.

Психологія кольору. Фото: presa.com.ua

Значення кольору

Важливо розуміти, що значення кольорів різниться в країнах та культурах. Те, що сприймається позитивно та з радістю в одній країні, може бути образливим чи не припустимим в іншій. Цю різницю необхідно враховувати не тільки компаніям на міжнародному ринку, але й тим, хто любить подорожувати.

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Багато психологів та професорів проводять дослідження про значення кольору в різних країнах, тож ми створили підбірку найрозповсюдженіших кольорів та їх значення. Ці знання допоможуть правильно доносити інформацію, одягатися доречно за кордоном та розширять знання про культури світу.

Червоний колір

Майже всюди цей колір асоціюється з любов’ю. Неодноразово ми бачимо картинки та фотографії із червоним серцем, що демонструє вираження почуттів. Так само він має діаметрально протилежне значення — заборона, небезпека, гнів чи лють.

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У Японії та Сполучених Штатах основне значення – небезпека, зліст та позначення рівня терористичної небезпеки. Саме в Японії всі їхні герої стають пурпуровими, коли сильно на щось зляться. У Єгипті червоний колір — це траур та жалоба.

Китайці ж навпаки полюбляють цей колір, адже він символізує удачу та щастя. Тамтешні жителі часто виходять заміж у сукнях червоного відтінку. Так само є повір’я, що гроші люблять червоний і «не тікають» із гаманців такого кольору.

Червоний колір. Фото: suret.pics

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Чорний колір

У низці культур цей колір позначає смерть, зло та руйнування. Так само чорний асоціюється з таємничістю та чимось сокровенним. Проте сучасна мода надала йому нового значення, а саме вишуканість та елегантність.

У Китаї цей колір підкреслює авторитетність та чесність. В Індії має позитивне значення, адже вважається відновником життєвого балансу та спокою.

Прихильниками цього кольору є люди зі Сходу. Для арабів чорний це символ любові, вдалого шлюбу та сімейного щастя. Майже всі жінки там носять хіджаб саме цього кольору. Жителі вважають, що цей колір сім’ї, добра, чистоти та досконалості.

Чорний колір. Фото: apix-drive.com

Білий колір

Для всіх країн світу білий голуб є символом миру, а ось білий прапор означає поразку та капітуляцію. У Європейських культурах білий став маркером чистоти, невинності та досконалість. У багатьох релігіях дітей та дорослих хрестять саме в білому одязі, який є символом чистоти.

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На сході білий має значення похоронів, цей колір домінує під час поминальних днів. У Китаї та Японії колір набув значення жалоби та смерті. В Індії білий несе за собою печаль та хворобу. Адже під час різних епідемій заражених людей накривали саме білими покривалами.

Білий колір. Фото: depositphotos.com

Синій колір

Синій колір має неоднозначне тлумачення в різних країнах. Така розбіжність може бути пов’язана з різними відтінками. Наприклад, у Китаї світло сині (блакитні) очі та стрічки приносять нещастя. Натомість темно синій асоціюється з освіченістю, духовністю, безсмертям та інтелектуальністю.

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У США це колір смутку, самотності та навіть депресії, про те так само він має значення свободи та простору. У Японії синій означає підлість та шахрайство, але так само це гармонія та відкритість. У Єгипті та Африці це колір жалоби, у Китаї безсмертя, а в Індії мудрість. У Європі синій символізує владу, простір та спокій.

Синій колір. Фото: w2w.com.ua

Жовтий колір

На Заході часто жовтий асоціюється зі зрадою, тому дарувати такі квіти являється поганою прикметою. Однак, так само це колір сонця, радості та теплоти. У Сполучених Штатах він уособлює боягузтво та легкодухість.

У Китаї жовтий носили лише імператор та його оточення, адже це колір багатства та влади. У Японців жовтий це мужність та хоробрість. Для Індії це удача, хороша торгівля та вигідна угода. А от у Єгипті жовтий символізує скорботу.

Жовтий колір. Фото: wiki.kubg.edu.ua

Зелений колір

Для американців зелений – це гроші та безпека, а от для французів навпаки символ злочинності. У Китаї цей колір уособлює зраду, а в Японії символ життя. У західних культурах зелений — це свіжість, початок, молодість та розквіт. У Японії — це колір життя, а в Єгипті — це істина.

В Ірландії зелений взагалі символ усієї країни. Його асоціюють ще із чотирилисником та святим Патриком. Навіть мають таке свято, де одягаються у все зелене та навіть фарбують річку під колір свята.

Зелений колір. Фото: ohvas.blogspot.com

Можна багато говорити про кольори та їх значення. Світ змінюється, а отже і сприйняття теж. Необхідно поважати культуру інших народів. Перед тим, як їхати кудись за кордон, треба вивчити та дослідити звичаї того регіону, щоби продемонструвати свою повагу.

Усі ми різні й маємо різне сприйняття, асоціації та життєвий досвід. Деякі можуть полюбляти певний колір, у когось він може асоціюватися з негативним подіями. Проте повага та розуміння до оточуючих допоможуть нам завжди лишатися людяними.