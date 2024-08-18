Вночі та зранку сили ППО збили вісім шахедів та 5 ракет.
Про це повідомили в Повітряних силах.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Усього було виявлено 16 ворожих цілей.
РФ атакувала дронами та ракетами: що вдалося збити
Наша ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.
Українські військові збили 13 повітряних цілей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Одна балістична «Іскандер-М» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 «не досягли бажаних цілей».
На Київщині через падіння уламків є пошкодження
Внаслідок падіння уламків збитих цілей на Київщині зруйновано 2 будинки. Ще 16 - пошкоджені. У них вибиті вікна, потрощені фасади та дахи.
«Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків», - повідомили в КОВА.
ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну
Також зачепило автомобілі, паркани та лінії електропередач.
На території садового товариства загорілася трава.
Двічі за ранок росіяни атакували Київ
Зранку 18 серпня російські війська двічі намагалися вдарити по Києву.
Близько 5-ї години запустили балістику. Практично паралельно в бік Києва заходило кілька ворожих ударних дронів.
Вже за дві години окупанти спрямували по місту крилаті ракети.
За даними міської влади, всі ворожі цілі були знищені за межами столиці.