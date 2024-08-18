Вночі та зранку сили ППО збили вісім шахедів та 5 ракет. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Усього було виявлено 16 ворожих цілей. 

РФ атакувала дронами та ракетами: що вдалося збити

Наша ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей. 

Українські військові збили 13 повітряних цілей: 

- 2 балістичні ракети KN-23;

- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Одна балістична «Іскандер-М» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 «не досягли бажаних цілей». 

Advertisement

На Київщині через падіння уламків є пошкодження 

Внаслідок падіння уламків збитих цілей на Київщині зруйновано 2 будинки. Ще 16 - пошкоджені. У них вибиті вікна, потрощені фасади та дахи. 

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків», - повідомили в КОВА. 

ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну
Більше по темі

ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну

Обстріл вівся з Курської області, Приморсько-Ахтарська та Єйська в Росії.

Також зачепило автомобілі, паркани та лінії електропередач. 

На території садового товариства загорілася трава. 

Двічі за ранок росіяни атакували Київ

Зранку 18 серпня російські війська двічі намагалися вдарити по Києву. 

Advertisement

Близько 5-ї години запустили балістику. Практично паралельно в бік Києва заходило кілька ворожих ударних дронів. 

Вже за дві години окупанти спрямували по місту крилаті ракети. 

За даними міської влади, всі ворожі цілі були знищені за межами столиці.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області Росія
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області
Київ Пост
7г тому
Росіяни запустили по Києву ракети Київ
Росіяни запустили по Києву ракети
Київ Пост
11г тому
ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну Ракетні обстріли
ППО знищила майже всі повітряні цілі під час нічної атаки на Україну
Київ Пост
сер. 15
Україна завдала найбільшого удару по військових аеродромах РФ за всю війну Росія
Україна завдала найбільшого удару по військових аеродромах РФ за всю війну
Карина Доломанжи
сер. 14
Спонсорований контент
" Попередній Психологія кольору: значення кольорів у різних культурах
Далі » Помер французький актор Ален Делон