Вночі та зранку сили ППО збили вісім шахедів та 5 ракет.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Усього було виявлено 16 ворожих цілей.

РФ атакувала дронами та ракетами: що вдалося збити

Наша ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Українські військові збили 13 повітряних цілей:

- 2 балістичні ракети KN-23;

- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Одна балістична «Іскандер-М» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 «не досягли бажаних цілей».

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На Київщині через падіння уламків є пошкодження

Внаслідок падіння уламків збитих цілей на Київщині зруйновано 2 будинки. Ще 16 - пошкоджені. У них вибиті вікна, потрощені фасади та дахи.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків», - повідомили в КОВА.

Також зачепило автомобілі, паркани та лінії електропередач.

На території садового товариства загорілася трава.