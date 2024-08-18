У неділю зранку російські війська атакували Київ ракетами.

Спочатку окупанти запустили по столиці балістику та ударні дрони. І вже за дві години спрямували по місту крилаті ракети.

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У Київській МВА повідомляли, що в області та на підступах до Києва працює ППО.

Росіяни вдарили по Києву балістикою

Близько 5-ї ранку ворог вдарив балістикою.

За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову застосували північнокорейські балістичні ракети типу «KN-23».

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За попередніми даними, балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

«Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою», - зазначили в КМВА.

Практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ворожих ударних дронів. Наша ППО збила їх «далеко за межами міста», повідомила міська влада.

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РФ запустила по столиці крилаті ракети

За дві години після атаки балістикою - близько сьомої ранку - росіяни знову намагалися вдарити по місту.

Цього разу - крилатими ракетами.

Попередньо, тип озброєння на зразок «Іскандер-К».

«Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені», - повідомили в КМВА.

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Станом на 8:00 руйнувань та потерпілих у Києві немає.