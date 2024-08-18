У неділю зранку російські війська атакували Київ ракетами. 

Спочатку окупанти запустили по столиці балістику та ударні дрони. І вже за дві години спрямували по місту крилаті ракети. 

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У Київській МВА повідомляли, що в області та на підступах до Києва працює ППО. 

Росіяни вдарили по Києву балістикою 

Близько 5-ї ранку ворог вдарив балістикою. 

За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову застосували північнокорейські балістичні ракети типу «KN-23». 

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За попередніми даними, балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

«Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою», - зазначили в КМВА. 

Практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ворожих ударних дронів. Наша ППО збила їх «далеко за межами міста», повідомила міська влада. 

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РФ запустила по столиці крилаті ракети 

За дві години після атаки балістикою - близько сьомої ранку - росіяни знову намагалися вдарити по місту. 

Цього разу - крилатими ракетами. 

Попередньо, тип озброєння на зразок «Іскандер-К». 

«Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені», - повідомили в КМВА. 

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Станом на 8:00 руйнувань та потерпілих у Києві немає.

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