Помер французький актор Ален Делон.
Йому було 88 років.
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Про смерть зірки кіно повідомляє AFP з посиланням на дітей актора.
Ален Делон помер
Журналісти пишуть, що Ален Делон пішов із життя у своєму будинку у французькій Душі (центральна частина Франції) в оточенні трьох своїх дітей і близьких.
«Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні, а також (його собака) Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі, в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї», - йдеться в заяві родини Делона.
Агентство додає, що сім'я просить про конфіденційність.
Про дату і час церемонії прощання і похорону наразі не повідомляється.
Останні роки здоров'я актора значно погіршилося.
Кращі фільми Алена Делона
Ален Делон був одним із символів французького кінематографа.
Знявся у десятках фільмах. Також був продюсером і режисером.
«На яскравому сонці» (1960)
Ця перша екранізація знаменитого роману «Талановитий містер Ріплі».
У фільмі «На яскравому сонці» Ален Делон зіграв Тома Ріплі - харизматичного шахрая, який вбиває багатого друга та забирає його особистість.
«Рокко та його брати» (1960)
У художньому фільмі режисера Лукіно Вісконті Ален Делон підтвердив свій талант.
Стрічка отримала Срібного лева на Венеційському кінофестивалі.
Попри те, що італійські цензори вирізали кілька жорстоких сцен, Делон був одночасно приголомшливим і драматичним у цій історії про приречене кохання до молодої повії в похмурому післявоєнному Мілані.
«Леопард» (1963)
Знову з італійським майстром Лукіно Вісконті, Делон знявся в екранізації класичного роману Джузеппе Томазі ді Лампедузи, який розповідає про занепад італійської аристократичної родини в 1860-х роках.
Фільм отримав «Золоту пальмову гілку» в Каннах та схвальні відгуки критиків.
«Самурай» (1967)
Один із найкращих неонуарних фільмів. Режисер Жан-П’єр Мельвіль створив дослідження злочинного життя з філософським підтекстом.
Ален Делон грає вбивцю, якого переслідує поліція, а також організація, яка його найняла. Ця історія про самотнього професійного вбивцю у капелюсі та бежевому тренчі надихала багатьох режисерів.
«Басейн» (1969)
У цьому фільмі Ален Делон і Ромі Шнайдер грають закоханих у відпустці.
На глядачів чекають серйозні, напружені відносини та любовний трикутник між головними героями.
Це красивий та стильний французький трилер, який запам’ятовується завдяки візуальним ефектам і деяким відвертим для свого часу сценам.
Ален Делон і Україна
З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ален Делон підтримував Україну.
Актор висловлював свою солідарність з українцями та навіть прочитав «Заповіт» Тараса Шевченка французькою.
У квітні 2024 року легенда французького кіно отримав український орден «За заслуги» на знак подяки за підтримку країни.