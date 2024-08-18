Помер французький актор Ален Делон.

Йому було 88 років.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про смерть зірки кіно повідомляє AFP з посиланням на дітей актора.

Ален Делон помер

Журналісти пишуть, що Ален Делон пішов із життя у своєму будинку у французькій Душі (центральна частина Франції) в оточенні трьох своїх дітей і близьких.

«Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні, а також (його собака) Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі, в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї», - йдеться в заяві родини Делона.

Advertisement

Агентство додає, що сім'я просить про конфіденційність.

Про дату і час церемонії прощання і похорону наразі не повідомляється.

Останні роки здоров'я актора значно погіршилося.

Французький актор Ален Делон, 5 березня 1976 року / AFP

Кращі фільми Алена Делона

Ален Делон був одним із символів французького кінематографа.

Знявся у десятках фільмах. Також був продюсером і режисером.

«На яскравому сонці» (1960)

Ця перша екранізація знаменитого роману «Талановитий містер Ріплі».

Advertisement

У фільмі «На яскравому сонці» Ален Делон зіграв Тома Ріплі - харизматичного шахрая, який вбиває багатого друга та забирає його особистість.

«Рокко та його брати» (1960)

У художньому фільмі режисера Лукіно Вісконті Ален Делон підтвердив свій талант.

Стрічка отримала Срібного лева на Венеційському кінофестивалі.

Попри те, що італійські цензори вирізали кілька жорстоких сцен, Делон був одночасно приголомшливим і драматичним у цій історії про приречене кохання до молодої повії в похмурому післявоєнному Мілані.

«Леопард» (1963)

Знову з італійським майстром Лукіно Вісконті, Делон знявся в екранізації класичного роману Джузеппе Томазі ді Лампедузи, який розповідає про занепад італійської аристократичної родини в 1860-х роках.

Advertisement

Фільм отримав «Золоту пальмову гілку» в Каннах та схвальні відгуки критиків.

«Самурай» (1967)

Один із найкращих неонуарних фільмів. Режисер Жан-П’єр Мельвіль створив дослідження злочинного життя з філософським підтекстом.

Ален Делон грає вбивцю, якого переслідує поліція, а також організація, яка його найняла. Ця історія про самотнього професійного вбивцю у капелюсі та бежевому тренчі надихала багатьох режисерів.

«Басейн» (1969)

У цьому фільмі Ален Делон і Ромі Шнайдер грають закоханих у відпустці.

На глядачів чекають серйозні, напружені відносини та любовний трикутник між головними героями.

Advertisement

Це красивий та стильний французький трилер, який запам’ятовується завдяки візуальним ефектам і деяким відвертим для свого часу сценам.

Ален Делон і Україна

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ален Делон підтримував Україну.

Актор висловлював свою солідарність з українцями та навіть прочитав «Заповіт» Тараса Шевченка французькою.

У квітні 2024 року легенда французького кіно отримав український орден «За заслуги» на знак подяки за підтримку країни.