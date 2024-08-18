18 серпня російські та українські телеграм-канали писали, що у Курській області ЗСУ пошкодили другий міст через річку Сейм - у селі Зване.

Про який саме міст йдеться він не уточнив.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій», - написав Микола Олещук.

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Українська авіація вдарила по ще одному мосту у Курській області.

До цього українська авіація зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Операція в Курській області йде за планом, - Зеленський

Операція Сил оборони України в Курській області РФ триває за планом. Українські захисники зміцнюють там свої позиції.

Більше по темі У МЗС спростували заяви РФ про «брудні бомби» Напередодні російські ЗМІ розповсюдили інформацію нібито Україна готується атакувати Запорізьку й Курську АЕС.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 17 серпня.

«Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим», - сказав глава держави.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський кілька разів за добу доповідає президенту як триває наступ українських військових у Курській області.