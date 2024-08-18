Українські військові відбили масовану атаку росіян на Донеччині.
Війська агресора намагалися просунутися у бік Торецька.
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Про це повідомили в Генштабі.
Армія РФ намагалася просунутися у бік Торецька
За даними штабу, зранку окупанти масовано атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.
Противник діяв за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки.
Ворог намагався прорвати позиції наших військ та просунутися у бік Торецька.
«Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено», - зазначили в Генштабі.
Під час бою було знищено 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів. З них - 41 «безповоротно».
Ситуація на фронті
Найбільше російських атак й надалі фіксують на Покровському напрямку.
За добу на цій ділянці фронту наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора. Противник сконцентрував свої зусилля поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Протягом доби окупанти 19 разів атакували на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Торецька та Залізного.
На Краматорському напрямку росіяни штурмували 12 разів - поблизу Часового Яру та Іванівського.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки.
Тричі противник штурмував позиції ЗСУ неподалік Вугледара на Времівському напрямку.