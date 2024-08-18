Українські військові відбили масовану атаку росіян на Донеччині. 

Війська агресора намагалися просунутися у бік Торецька. 

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Про це повідомили в Генштабі. 

Армія РФ намагалася просунутися у бік Торецька 

За даними штабу, зранку окупанти масовано атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. 

Противник діяв за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки. 

Ворог намагався прорвати позиції наших військ та просунутися у бік Торецька.

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«Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено», - зазначили в Генштабі. 

Під час бою було знищено 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів. З них - 41 «безповоротно».

Ситуація на фронті 

Найбільше російських атак й надалі фіксують на Покровському напрямку. 

За добу на цій ділянці фронту наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора. Противник сконцентрував свої зусилля поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. 

Протягом доби окупанти 19 разів атакували на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Торецька та Залізного.

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На Краматорському напрямку росіяни штурмували 12 разів - поблизу Часового Яру та Іванівського. 

На Лиманському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки.

Тричі противник штурмував позиції ЗСУ неподалік Вугледара на Времівському напрямку. 

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