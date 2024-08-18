Українські військові відбили масовану атаку росіян на Донеччині.

Війська агресора намагалися просунутися у бік Торецька.

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Про це повідомили в Генштабі.

Армія РФ намагалася просунутися у бік Торецька

За даними штабу, зранку окупанти масовано атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Противник діяв за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки.

Ворог намагався прорвати позиції наших військ та просунутися у бік Торецька.

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«Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено», - зазначили в Генштабі.

Під час бою було знищено 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів. З них - 41 «безповоротно».

Ситуація на фронті

Найбільше російських атак й надалі фіксують на Покровському напрямку.

За добу на цій ділянці фронту наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора. Противник сконцентрував свої зусилля поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Протягом доби окупанти 19 разів атакували на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Торецька та Залізного.

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На Краматорському напрямку росіяни штурмували 12 разів - поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки.

Тричі противник штурмував позиції ЗСУ неподалік Вугледара на Времівському напрямку.