Операція Сил оборони в Курській області показує, як українці можуть використовувати маневрову війну для компенсації переваги Росії в живій силі та техніці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Маневром на Курщині ЗСУ компенсували перевагу Росії

За підрахунками аналітиків ISW, з січня по липень 2024 року російські війська загалом окупували 1 175 квадратних кілометрів території України.

Для порівняння, в результаті операції в Курській області українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів упродовж шести днів з 6 по 12 серпня, а станом на 17 серпня вони просунулися на глибину приблизно 28 кілометрів.

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«Використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші періоди часу та з меншою кількістю живої сили та техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить брак України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів», - стверджують аналітики ISW.

Більше по темі У МЗС спростували заяви РФ про «брудні бомби» Напередодні російські ЗМІ розповсюдили інформацію нібито Україна готується атакувати Запорізьку й Курську АЕС.

Зазначається, що здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки минулих місяців позиційної війни.

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Карта ISW.

Наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори з РФ

Напередодні The Washington Post написало, що наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню.

Видання посилається на дипломатів, знайомих з ходом перемовин.

За даними ЗМІ, цього місяця Київ та Москва мали відправити делегації до Катару для переговорів про угоду щодо припинення ударів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків.

Йшлося про непрямі переговори, де посередниками були катарці. Вони зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями.

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Співрозмовник WP повідомив, що протягом останніх двох місяців Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари.

За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі - залишилося лише узгодити незначні деталі.

Однак, прорив ЗСУ у Курській області зупинив процес.

«Росія «не скасувала переговори, вони сказали: Дайте нам час», - сказав неназваний дипломат.

Російський науковець, який має тісні зв’язки з високопоставленими російськими дипломатами, дав зрозуміти, що Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції.

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«Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском», - сказав він.