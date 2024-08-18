У ніч на 18 серпня Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ.

Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які росіяни постачали у тому числі й для потреб своєї армії.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони атакували комбінат «Кавказ»

Зазначається, що російський комбінат атакували силами та засобами ГУР разом із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони.

«Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється», - відзвітували у штабі.

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Дрони атакували нафтобазу у Пролетарську

Раніше у соцмережах писали про атаку дронів на нафтобазу у Пролетарську Ростовської області.

За словами очевидців, було 5 безпілотників.

На місці удару зайнялася пожежа.