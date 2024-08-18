Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Россия»

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Чому Білорусь перекинула «третину» військ до кордону з Україною

За словами Лукашенка, він змушений був перекинути частину військ до кордону з Україною. Оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

«Ми ввели туди й розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових вздовж усього кордону. До того, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - Альфа, Алмаз та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу виконують», - заявив Лукашенко.

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На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що «Путін знову буде наступати з території Білорусі».

«Зрозуміло, що вони (в Україні - ред.) бачили переміщення до нас, американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали: «Путін знову наступатиме з території Білорусі». З-під Гомеля, як це було на початку СВО. І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було», - сказав Лукашенко.

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Ситуація на кордоні без змін, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

За його словами, Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

«Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь - без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону», - сказав Демченко.

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Ймовірне посилення білоруських військ на кордоні

Тиждень тому Білорусь заявила, нібито відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів.

У білоруському Міноборони тоді повідомляли, що підрозділи одного з механізованих з'єднань «приведені у готовність до виконання завдань із призначення».