Російська армія вкотре обстріляла Куп'янський район на Харківщині.
Під удар потрапив сам районний центр та селище Ківшарівка.
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Про це повідомили в прокуратурі.
У Куп'янську поранена жінка
Російські війська атакували Куп'янськ близько 10:00.
Гатили з РСЗВ.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 52-річна жінка.
Пошкоджено приватні домоволодіння.
У Ківшарівці пошкоджене комунальне підприємство
Також з реактивної системи залпового вогню армія агресора вдарила по селищу Ківшарівка Купʼянського району.
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Внаслідок цієї атаки пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства.
Обійшлося без постраждалих.