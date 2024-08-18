Російська армія вкотре обстріляла Куп'янський район на Харківщині. 

Під удар потрапив сам районний центр та селище Ківшарівка. 

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Про це повідомили в прокуратурі. 

У Куп'янську поранена жінка 

Російські війська атакували Куп'янськ близько 10:00. 

Гатили з РСЗВ. 

Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 52-річна жінка. 

Пошкоджено приватні домоволодіння.

У Ківшарівці пошкоджене комунальне підприємство 

Також з реактивної системи залпового вогню армія агресора вдарила по селищу Ківшарівка Купʼянського району. 

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Внаслідок цієї атаки пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. 

Обійшлося без постраждалих. 

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