Наступного тижня Україна може повернутися до графіків відключення світла через спекотну погоду.

Цього не виключають у Міненерго.

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«Очікуємо зростання споживання, розуміємо, що погода буде досить спекотною практично по всій території України. Це без сумнівів призведе до того, що споживання зросте, як побутовими споживачами, так і бізнесом», - сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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Графіки відключення світла можуть повернутися

У Міненерго кажуть, що наразі обмежень не передбачається.

Однак, наступного тижня діятимуть залежно від ситуації.

«Якщо вдасться нам своїми силами - за допомогою імпорту, залучення аварійної допомоги - покривати споживання, тоді, звісно, графіки застосовуватись не будуть. Якщо ж ні - для того, щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування на наступному тижні графіків відключень», - пояснила Світлана Гринчук.

Людей просять намагатися економно використовувати електроенергію. Особливо в пікові години - вранці та ввечері.

У понеділок очікується сильна спека

19 серпня синоптики прогнозують сильну спеку.

Повітря прогріється від 29° до 37°.

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Очікується невелика хмарність, переважно без опадів.

Лише вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

«Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, у південних та центральних областях сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°», - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.