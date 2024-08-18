Ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається без змін.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю

За словами речника ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

«Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону», - розповів Демченко.

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Білорусь нібито перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії

В інтерв'ю телеканалу «Россия»Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії.

«Ми ввели туди й розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових вздовж усього кордону. До того, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - Альфа, Алмаз та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу виконують», - розповів Лукашенко.

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За словами Лукашенка, Україна нібито зосередила біля кордону з Білоруссю понад 120 тисяч військових.

На його думку, Київ тримає значну кількість військ на українсько-білоруському кордоні, бо вважає, що «Путін знову буде наступати з території Білорусі».

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«Зрозуміло, що вони (в Україні - ред.) бачили переміщення до нас, американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали: «Путін знову наступатиме з території Білорусі». З-під Гомеля, як це було на початку СВО. І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було», - сказав Лукашенко.