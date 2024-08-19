Він не уточнив, коли саме відбулася атака.

«Мінус ще один міст, — написав Олещук у Телеграм, показавши відео руйнування моста поблизу російського села Званно є . – Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!».

Далі він знову закликав партнерів посилити військову допомогу Києву, сказавши, що «у війни немає відпусток».

«Тільки за добу були десятки обстрілів», – сказав Зеленський у своєму зверненні, говорячи про бої в Донецьку, й додав: «Але наші підрозділи, наші бригади роблять усе можливе, щоб утримати свої позиції».

У неділю Міністерство оборони РФ відзвітувало про захоплення стратегічно важливого прифронтового села Свиридонівки на Донеччині, через яке йде критично важливе постачання для українських військ. В AFP зазначали, що російські війська місяцями просувалися до Покровська , захоплюючи одне за одним низку крихітних сіл і намагаючись дістатися околиць міста. Минулого тижня начальник військової адміністрації Покровська попередив, що російські війська підійшли до околиць на міста на 10 кілометрів і закликав жителів евакуюватися.

За даними агенції AFP, руйнування мостів залишило російські сили «з обмеженими можливостями для перетину річки в цьому районі». Москва, зі свого боку, заявила, що ліквідація мостів завадила евакуації. За повідомленнями російської сторони, від початку бойових дій на Курщині з регіону виїхало понад 120 000 людей.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю зазначив: «Наші хлопці виконують чудову роботу на всіх напрямках» і уточнив, що мета операції — створити «буферну зону на території агресора».

Вторгнення України в Росію почалося 6 серпня, а в п’ятницю, 16 серпня, ЗСУ відзначили руйнування першого мосту через річку Сейм біля російського села Глушково .

Сенатор від Аризони, який претендував на посаду віцепрезидента, каже, що США повинні переглянути обмеження щодо використання наданої Києву зброї

Поки демократи США готуються розпочати свій національний з’їзд у Чикаго в понеділок, партійні світила дивляться на успіхи ЗСУ в Курській області РФ за останні півтора тижня, а законодавці від обох партій кажуть, що обмеження на використання американської зброї Києвом має бути скорочене.

Сенатор Марк Келлі від Аризони, який колись вважався фаворитом у виборах демократів на пост віцепрезидента, сказав у телевізійному інтерв’ю в неділю, що успіхи України на Курщині кардинально змінюють ситуацію.

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«Близько 130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на цьому етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що могло справді змінити хід розвитку подій», — сказав він у програмі CBS «Face». Нація» в неділю.

Коли його запитали, чи погоджується він із використанням ракет американського виробництва на російській території, він відповів, що погоджується.

«На українців незаконно напав Владімір Путін», — сказав Келлі й додав: «Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, давайте поки що охарактеризуємо його так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду, але це справді кинуло Путіна на лопатки.

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«Після повномасштабного вторгнення понад два роки тому всі знають, як США ставляться до використання українцями безпекової допомоги, яку ми їм надаємо. І я вважаю доречним продовжувати зважати на їхні потреби», — пояснив Келлі.

Пізніше гість тієї ж програми, конгресмен-республіканець Майк Тернер з Огайо, який головує в Комітеті з розвідки Палати представників, підтвердив свою підтримку Україні та погодився із сенатором Келлі щодо послаблення обмежень на постачання зброї Києву.

«Ці [обмеження — ред.], безумовно, викликають занепокоєння та призводять до свого роду статусу-кво в тому, що може бути грою на виснаження», — сказав Тернер.

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На національному з’їзді Демократичної партії в понеділок увечері мають виступити президент Джо Байден, який офіційно передасть факел віцепрезидентці Камалі Гарріс, яка очолить партійні вибори в листопаді, а також колишня держсекретар Гілларі Клінтон.

Джерело в британському уряді каже, що не буде приховувати використання британської зброї на території Росії

Газета Sunday Times повідомила, що прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і міністр оборони Джон Хілі вважають, що танки та безпілотники, які Британія надала Україні, повинні й надалі використовуватися в контрнаступі ЗСУ на Курську область.

Sunday Times зауважує, що останнім часом британський уряд змушений відповідати на запитання, чи використовується британська зброя в Росії.

«Ми не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії як частини оборони України. Ми не хочемо, щоб у цей критичний момент була якась невизначеність чи тривога щодо підтримки Британії, і невпевнена відповідь могла б на це вказувати. Ми повинні пишатися тим, що ми надали Україні пакет допомоги, який допомагає їй захищатися», – сказало джерело в британському уряді.

Видання уточнило, що в Курській області використовувалися не тільки танки Challenger 2, а й низка безпілотників невизначених типів. Британський уряд також чітко дав зрозуміти, що він не виступає проти використання ракет Storm Shadow у Росії, яку позицію щодо цього не займали би французи – співрозробники цієї далекобійної зброї.