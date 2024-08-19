Для послаблення тиску росіян на Донбасі Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спланував три варіанти наступу на РФ, пише The Economist.

Скільки варіантів наступу на Росію розглядав Сирський

За даними видання, серед варіантів прориву розглядали удари Сил оборони в Брянській області на півночі, удар по Курській області та комбінація цих двох або більше ударів.

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Метою було змусити російські війська послабити наступ агресора на Донбасі й створити вигідні умови для будь-яких майбутніх переговорів.

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Розвідку залучили лише на пізній стадії планування, а західні союзники залишалися в невіданні.

"У Сирського було дві попередні операції, які підірвав Захід. Інформацію про одну з них передали росіянам, а в іншому випадку, за його словами, було наказано скасувати операцію", − пояснили в The Economist.

ЗСУ почали підозрювати, що планується щось серйозне, коли їм раптово на початку серпня видали нове спорядження, зокрема каски з вбудованими навушниками й штурмові гвинтівки.

Більше по темі Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про дії ЗСУ під час наступу в Курській області.

Нині Президент України Володимир Зеленський досі прагне максимального прогресу попри сповільнення наступу.

"Сирський не дурень. Він знає, що ривок уперед ставить під загрозу всю операцію", − зауважує The Economist.

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Бої в Курській області − що відомо

Наступ ЗСУ в Курській області триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Росіяни проводять зйомку роликів про нібито ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми. Для створення матеріалів залучили різні структури, зокрема театральну студію "Крилья", фінансовану Міністерством оборони РФ.

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.