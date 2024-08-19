Україна станом на сьогоднішній ранок має чергове поповнення так званого обмінного фонду внаслідок наступу ЗСУ в Курській області, повідомив у своєму ТГ-каналі Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома Сирського.
«Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави», — наголосив Верховний головнокомандувач.
Зеленський також розповів, що на Покровському напрямку тривають важкі бої, оборона Торецька — теж важке і надважливе завдання.
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Бої в Курській області – що відомо
Напередодні, 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.
Також цього тижня Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.
Переговори про обмін полоненими з РФ відновилися після подій у Курській області: чого очікувати?
Аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.