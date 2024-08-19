Україна станом на сьогоднішній ранок має чергове поповнення так званого обмінного фонду внаслідок наступу ЗСУ в Курській області, повідомив у своєму ТГ-каналі Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома Сирського.

«Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави», — наголосив Верховний головнокомандувач.

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Зеленський також розповів, що на Покровському напрямку тривають важкі бої, оборона Торецька — теж важке і надважливе завдання.

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Бої в Курській області – що відомо

Напередодні, 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.

Також цього тижня Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.

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Аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.