Російське військове командування вирішило передислокувати на аеродром «Бельбек» неподалік окупованого Севастополя застарілу військову техніку, зокрема, «стародавній» ЗРК «Оса». Про це пише Телеграм-канал "Крымский ветер". 

"Зафіксоване перекидання стародавнього ЗРК "Оса" та іншої техніки в район аеродрому "Бельбек" під Севастополем", – йдеться у повідомленні ТГ-каналу.

"Використання такого застарілого комплексу засвідчує "технологічний голод" в армії Росії та відсутність можливостей прикривати важливі об'єкти за допомогою сучасних ЗРК", - наголошують автори повідомлення.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Удари ЗСУ по Криму - що варто знати

Вночі 16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

У серпні українські військові завдали удару по одній із газових вишок у Чорному морі. 

Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області
Більше по темі

Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про дії ЗСУ під час наступу в Курській області.

У ніч з 8 на 9 серпня бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу «Тунець» у тимчасово окупованому Криму. 

Вороже судно потопили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 поблизу населеного пункту Чорноморське. 

Advertisement

Зробили це воїни спецпідрозділу Group 13. 

Радянський ЗРК «Оса» - що відомо

"Оса" - радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1971 року.

Зона ураження цілі по висоті - від 10 до 5000 м, по дальності - від 1,5 до 10,3 км.

Росія має на озброєнні сучасніші ракетні комплекси, як-от "Тор-М1/2", "Панцир-С1/2", ПЗРК "Верба", здатні більш ефективно виконувати такі завдання. "Оса", на відміну від них, має труднощі при перехопленні таких цілей, як БпЛА, крилаті ракети, малопомітні літаки, гелікоптери.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування Росія
Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування
Київ Пост
1г тому
Переговори про обмін полоненими з РФ відновилися після подій у Курській області: чого очікувати? Росія
Переговори про обмін полоненими з РФ відновилися після подій у Курській області: чого очікувати?
Вікторія Рокицька
3г тому
Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області Росія
Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області
Київ Пост
3г тому
Росіяни знищили заповідник «Асканія-Нова», продовжують вивозити тварин Росія
Росіяни знищили заповідник «Асканія-Нова», продовжують вивозити тварин
Київ Пост
5г тому
Спонсорований контент
" Попередній Переговори про обмін полоненими з РФ відновилися після подій у Курській області: чого очікувати?
Далі » Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області