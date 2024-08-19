Російське військове командування вирішило передислокувати на аеродром «Бельбек» неподалік окупованого Севастополя застарілу військову техніку, зокрема, «стародавній» ЗРК «Оса». Про це пише Телеграм-канал "Крымский ветер".

"Зафіксоване перекидання стародавнього ЗРК "Оса" та іншої техніки в район аеродрому "Бельбек" під Севастополем", – йдеться у повідомленні ТГ-каналу.

"Використання такого застарілого комплексу засвідчує "технологічний голод" в армії Росії та відсутність можливостей прикривати важливі об'єкти за допомогою сучасних ЗРК", - наголошують автори повідомлення.

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Удари ЗСУ по Криму - що варто знати

Вночі 16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

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Вороже судно потопили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 поблизу населеного пункту Чорноморське.

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Зробили це воїни спецпідрозділу Group 13.

Радянський ЗРК «Оса» - що відомо

"Оса" - радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1971 року.

Зона ураження цілі по висоті - від 10 до 5000 м, по дальності - від 1,5 до 10,3 км.

Росія має на озброєнні сучасніші ракетні комплекси, як-от "Тор-М1/2", "Панцир-С1/2", ПЗРК "Верба", здатні більш ефективно виконувати такі завдання. "Оса", на відміну від них, має труднощі при перехопленні таких цілей, як БпЛА, крилаті ракети, малопомітні літаки, гелікоптери.