У понеділок увечері Президент США Джо Байден виступив на відкритті з’їзду Демократичної партії, передавши прапор віцепрезидентці Камалі Гарріс – першій темношкірій жінці, яку партія офіційно номінувала на найвищу посаду в державі.

Байден виступав останнім під овації зарядженого натовпу – це була вдячність за понад 50 років служіння своїй країні й за те, що він вийшов із виборчих перегонів через свій вік. У промові, що звучала як щорічне послання до нації, він говорив про досягнення своєї з Гарріс адміністрації, до числа яких зарахував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО і відповідь США на агресію Росії проти України.

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«Путін думав, що візьме Київ за три дні, – вигукнув Байден. – Але минуло вже майже три роки, а Україна досі вільна!».

Падіння Мадуро – це початок кінця для Путіна?

У перший день з’їзду виступали здебільшого провідні Демократки – серед них членкині Палати представників Конгресу Александрія Окасіо-Кортес від штату Нью-Йорк, губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гочул, Перша леді Джилл Байден і колишня держсекретар Гілларі Клінтон (до цього вона була єдиною жінкою в історії, яка балотувалася на пост президента від Демократичної партії).

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Перший день з’їзду проходив під гаслом «Для народу», і в більшості виступів наголос робився на проблемах середнього і робочого класів Америки. У своїй запальній промові Окасіо-Кортес, яка до обрання до Конгресу подавала омлети в нью-йоркському ресторані, особливо зазначала походження Гарріс із середнього класу і те, що вона росла без батька.

Клінтон говорила про жінок, які «пробивають скляний купол політики». Вона також сказала, що «Камала не писатиме любовних листів диктаторам». Примітно, що окрім Клінтон і Байдена мало хто говорив про війну в Україні та зовнішню політику взагалі.

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У той час, як натовпи про-палестинських протестувальників ламали огорожу United Center, лише Окасіо-Кортес коротко згадала про війну в Секторі Гази. Потім членкиня Палати представників від штату Техас Жасмін Крокетт сказала кілька слів про те, що Гарріс виступає за подальшу підтримку Києва, а сенатор від штату Джорджія пастор Рафаель Уорнок згадав про дітей України.

У програмі з’їзду Демократичної партії жоден із чотирьох днів не присвячений окремо зовнішній політиці, але очікуються виступи таких знакових фігур, як колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама, а також сенаторів Берні Сандерса (Вермонт) і Чака Шумера (Нью-Йорк).

Також очікується, що в середу губернатора Міннесоти Тіма Волза офіційно оголосять кандидатом на пост віце-президента, а в четвер – Камалу Гарріс кандидатом на пост президента.

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ГУР заявило, що російська еліта, можливо, готує замах на Путіна, щоб замінити його на шефа ФСБ

Минулими вихідними Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська еліта, втомлена від війни в Україні, планує замінити президента Владіміра Путіна на директора ФСБ Александра Бортникова.

Раніше повідомлялося, що 72-річний Бортников впав у немилість Кремля за «грубі прорахунки», запізніле реагування на вторгнення ЗСУ в Курську область і взагалі за дуже незначні успіхи «СВО», що триває майже 30 місяців.

У ГУР вважають, що метою російської еліти є «якнайшвидше» усунення Путіна від влади і «відновлення економічних зав’язків із Заходом, які розірвала війна в Україні».

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«Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає наступником Путіна директора ФСБ Александра Бортникова. Відомо, що Бортников і деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба або нещасний випадок», – заявили в українській розвідці.

Саме Бортников і його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії. Оцінки, на які Путін покладався три роки тому, виявились неправильними чи занадто перебільшеними.

Загальний стаж служби Бортникова в КДБ і ФСБ – 51 рік. Путін призначив його директором ФСБ у 2008 році.