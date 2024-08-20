Російський президент Владімір Путін не розглядає мирні переговори через наступ ЗСУ в Курській області, повідомили в АFP.

Кремль відмовився вступати в мирні поговори з Україною – що відомо

"На цьому етапі, з урахуванням цієї ескалації, ми не будемо вступати в переговори", – заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, початок переговорів зараз недоречний, а подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації на полі бою, зокрема й подій у в Курській області.

"Президент чітко дав зрозуміти, що після початку вторгнення в Курську область говорити про переговори не доводиться", – сказав міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, додавши, що Путін оцінить ситуацію в Курській області "трохи згодом".

Advertisement

За даними АFP, 19 серпня Президент України Володимир Зеленський закликав організувати другий раунд саміту миру цьогоріч для того, аби Росія пішла на мир.

Росіяни шукають по селах на ТОТ
Більше по темі

Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування

Наразі кількість заявок на участь залишається незадовільною.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

19 серпня Україна мала чергове поповнення так званого обмінного фонду внаслідок наступу ЗСУ.

17 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військ у Курській області. 

Також минулого тижня Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.

Advertisement

Аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа. 

Наступ ЗСУ на російський регіон триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Україна знищила третій міст через річку Сейм і відрізала війська РФ у Курській області Курськ
Україна знищила третій міст через річку Сейм і відрізала війська РФ у Курській області
Стефан Коршак
1г тому
Росіяни вербують дітей з України для скоєння злочинів під час війни Росія
Росіяни вербують дітей з України для скоєння злочинів під час війни
Київ Пост
18г тому
Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування Росія
Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування
Київ Пост
21г тому
Штурм та засідки: ССО показали вибухові кадри Курської наступальної операції Курськ
Штурм та засідки: ССО показали вибухові кадри Курської наступальної операції
Київ Пост
22г тому
Спонсорований контент
" Попередній США звинуватили Іран у кібератаках на штаби кандидатів у президенти
Далі » Хроніка війни в Україні. 20 серпня: «Отруєння, раптова хвороба чи нещасний випадок»