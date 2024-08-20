Російський президент Владімір Путін не розглядає мирні переговори через наступ ЗСУ в Курській області, повідомили в АFP.

Кремль відмовився вступати в мирні поговори з Україною – що відомо

"На цьому етапі, з урахуванням цієї ескалації, ми не будемо вступати в переговори", – заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

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За його словами, початок переговорів зараз недоречний, а подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації на полі бою, зокрема й подій у в Курській області.

"Президент чітко дав зрозуміти, що після початку вторгнення в Курську область говорити про переговори не доводиться", – сказав міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, додавши, що Путін оцінить ситуацію в Курській області "трохи згодом".

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За даними АFP, 19 серпня Президент України Володимир Зеленський закликав організувати другий раунд саміту миру цьогоріч для того, аби Росія пішла на мир.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

19 серпня Україна мала чергове поповнення так званого обмінного фонду внаслідок наступу ЗСУ.

17 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військ у Курській області.

Також минулого тижня Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.

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Аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.

Наступ ЗСУ на російський регіон триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.