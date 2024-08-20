Венесуела може стикнутися з кризою, якщо чинний президент країни Ніколас Мадуро не доведе переконливо власну перемогу на президентських виборах у липні, повідомив Euractiv, цитуючи голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Венесуелі загрожує криза через Ніколаса Мадуро – що відомо

Боррель зазначив, що дані, представлені венесуельською опозицією, розходяться з нібито офіційними результатами виборів, представленими урядом.

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"Якщо Мадуро продовжуватиме наполягати на своїй перемозі, ігноруючи необхідність перевірки результатів для їхнього визнання міжнародною спільнотою, Венесуела може опинитися в серйозній кризі – ми всі намагаємося цього уникнути", – пояснив представник Євросоюзу.

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Боррель також закликав почекати розвитку подій, нагадавши, що в країні вже заарештували 2000 осіб, а репресії проти протестувальників через незадоволеність оприлюдненими результатами посилюються.

Голова дипломатії Європейського Союзу підмітив "сарказм" у тому, що Мадуро звернувся до Верховного суду Венесуели з проханням про захист.

Країни ЄС закликали владу Венесуели оприлюднити протоколи голосування

В оприлюдненій заяві Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії висловлена стурбованість ситуацією у Венесуелі після президентських виборів.

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Євросоюз не визнає оприлюднених результатів цьогорічних президентських виборів у Венесуелі.

Адміністрація президента США Джо Байдена своєю чергою заявила, що махінації на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій.

Опозиційний кандидат Едмундо Гонзалес оголосив, що його передвиборчий штаб має необхідні докази, які доводять, що саме він переміг на виборах, але влада країни переобрала чинного президента Ніколаса Мадуро.

Опозиція зазначала, що має докази фальсифікації виборів, а її кандидат Едмундо Гонзалес набрав 70% голосів, тобто майже удвічі більше за кількістю голосів, які здобув Мадуро.