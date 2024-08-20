Кабінет Міністрів програму "Національний кешбек", відповідно до якої, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Що таке Національний кешбек

Програма запрацює з 2 вересня цього року, а максимальна сума кешбеку становитиме 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг або пожертвувати на ЗСУ.

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Програму поширять на товари українського виробництва, включно з ліками та медичними виробами.

Кешбек нараховуватимуть на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальних чеках. Участь зможуть брати тільки ті торговці, які забезпечують передачу даних про розрахункові операції та перебувають на загальній системі оподаткування.

Для участі необхідно відкрити рахунок у банку та активувати послугу в "Дія". Кошти надходитимуть на рахунок до 20 числа наступного місяця, а використати кошти, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

"Кешбек – це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти, отримані із кешбеку, можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг", – пояснила перша віцепрем’єр-міністерка й міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Координацію програми здійснює Міністерство економіки, а до втілення долучилися Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк як розрахунковий банк та інші уповноважені банки країни.

Технологічним партнером стала міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним – компанія платіжних технологій Visa.

У "Дії" запустили прийом заяв до міжнародного Реєстру збитків

З 25 липня через "Дію" можна подати заяву на компенсацію за знищене та пошкоджене майно до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних війної Росії проти України.

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Однак вимоги для подання заяви через «Дію» відрізняються від тих, які були раніше.

Раніше для подання заяви потрібно було зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав та мати акт комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Тепер кожен українець, чия домівка зазнала руйнувань після 24 лютого 2022 року, може подати заяву в міжнародний Реєстр збитків на порталі "Дія".