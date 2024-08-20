Понтонна переплава, збудована російською армією через річку Сейм у Курській області Росії зникла, згідно з супутниковими знімками, опублікованими російською службою "Радіо Свобода".

На знімках, зроблених системою NASA FIRMS 19 серпня, понтонний міст не видно, а в 500 метрах від його попереднього місця видно, як піднімається дим, імовірно, від вибуху.

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"На супутникових знімках все ще видно другу понтонну переправу, наведену військами РФ східніше села Глушково".

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Згідно з даними видання, з 16 серпня удари ЗСУ вивели з ладу три мости через річку Сейм, розташовані біля населених пунктів Глушково, Зване і Кариж.

У неділю українські війська зруйнували критично важливий для матеріально-технічного забезпечення автомобільний міст у Курській області Росії, залишивши російські війська та цивільних осіб на смузі території розміром приблизно з Люксембург фактично відрізаними від шляхів втечі чи постачання.

Підрозділи далекобійної артилерії ЗСУ з 12 по 15 серпня використовували американські реактивні системи залпового вогню (GMLRS) для обстрілу третього мосту через річку біля села Глушково, приблизно за 8 кілометрів (5 миль) на схід від Жданного. Снаряди пробили щонайменше чотири великі отвори в залізобетонному покритті мосту. 16 серпня міст остаточно знесла авіаційна керована бомба, повідомив представник ПС ЗСУ.

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У понеділок, 19 серпня, Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська встановили контроль над більше ніж 1250 квадратними кілометрами території та 92 населеними пунктами в Курській області.

6 серпня українські війська розпочали наступ у Курській області з метою захисту жителів прикордонних регіонів України від російських обстрілів і створення буферної зони. В результаті операції бійці ЗСУ захопили під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Суджа.