У вівторок представник Пентагону заявив, що Міністерство оборони США може підтвердити, що Москва перекидає підкріплення в Курську область для захисту від вторгнення України в російський регіон, яке триває вже два тижні.

На черговому брифінгу Міністерства оборони генерал Патрік Райдер відмовився відповідати на запитання, чи прибувало це підкріплення з фронтів на сході України чи з Росії, але зазначив, що Кремль «справді намагається впоратися» з раптовим наступом ЗСУ».

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«Однак, загалом, Росії дуже важко це робити, і ви продовжуєте бачити певні успіхи України», – сказав Райдер.

Минулого тижня CNN цитувала анонімні військові джерела, зазначаючи, що «знайомі із західною розвідкою заявили, що Кремль, вочевидь, наразі не перекидає краще навчені війська з українських фронтів для захисту від вторгнення на Курщині. Збройні сили та адміністрація США уникають публічних коментарів щодо особливостей нещодавнього наступу Києва на російській території, зазначаючи лише, що російське командування, схоже, перекидає «тисячі військових».

«Для нас очевидно, що Путін і російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи в бік Курської області, щоб нібито протистояти тому, що українці роблять, але це не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України чи навіть на південному напрямку, зокрема Запорізькому. На цій частині фронту досі ведуться активні бої», – сказав речник нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.

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Водночас у вівторок у Пентагоні повідомили, що 24-е засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як «Рамштайн», відбудеться 6 вересня на однойменній базі ВПС США в Німеччині.

13 червня відбулась остання конференція групи Рамштайн, до якої входять представники оборонних відомств із понад 50 країн. Вона була зосереджена насамперед на посиленні протиповітряної оборони України.

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Очолить зустріч міністр оборони США Ллойд Остін.

Москва викликала заступника посла США для відповіді на звинувачення в незаконному перебуванні американських журналістів і ймовірних найманців на Курщині

У вівторок Москва заявила, що викликала заступника голови місії США в Росії Стефані Холмс, щоб та відповіла на запитання про журналістів, які «незаконно» проникли до Курської області, щоб висвітлювати поточну ситуацію в регіоні. Москва також звинуватила США в участі американських найманців у бойових діях у цьому регіоні.

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У російському міністерстві закордонних справ заявили, що будуть притягати до відповідальності журналістів, які в'їхали в Росію на автомобілях, за кермом яких були українські військові, але не уточнили, про які саме ЗМІ йдеться. Десятки американських журналістів, починаючи від CNN і закінчуючи інформаційними службами та Kyiv Post, мали там кореспондентів, які повідомляли про перебіг українського наступу.

МЗС РФ висунуло аналогічні звинувачення журналістам італійського державного мовника RAI.

У заяві міністерство також висунуло звинувачення в тому, що громадяни США воюють на Курщині, заявивши, що є «докази участі американських приватних військових компаній на боці Збройних сил України під час їхнього вторгнення на територію Російської Федерації». Однак міністерство не конкретизувало ці докази.