Учора, 20 серпня, в Румунії, в районі поблизу села Периправа повіту Тулча вкотре знайшли уламки російського дрона. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.
У Румунії знову знайшли уламки дронів РФ
Згідно з даними відомства, село Периправа може бути районом падіння елементів безпілотника.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Наразі слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи.
"Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", – додали в міністерстві.
Там зазначили, що Румунія засуджує атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які серйозно суперечать нормам міжнародного права.
Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо
1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.
А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.
Україна може вступити в НАТО навіть за умови часткової окупації
Згодом, у четвер, 25 липня, речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії.
Ще в жовтні минулого року на території країни знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру України.