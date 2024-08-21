Учора, 20 серпня, в Румунії, в районі поблизу села Периправа повіту Тулча вкотре знайшли уламки російського дрона. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.

У Румунії знову знайшли уламки дронів РФ

Згідно з даними відомства, село Периправа може бути районом падіння елементів безпілотника.

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Наразі слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи.

"Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", – додали в міністерстві.

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Там зазначили, що Румунія засуджує атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

Більше по темі Україна може вступити в НАТО навіть за умови часткової окупації Зокрема, Німеччину прийняли до Альянсу 1955 року, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990 року.

Згодом, у четвер, 25 липня, речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії.

Ще в жовтні минулого року на території країни знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру України.