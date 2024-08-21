У ніч проти 21 серпня стався один із наймасованіших нальотів на Москву за весь час повномасштабного вторгнення, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Наймасованіший наліт БпЛА на Москву за весь час – подробиці

Мер Москви Сергей Собянін повідомив, що сили ППО сьогодні вночі збили 10 БпЛА, які летіли на Москву. Він додав, що це була одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю дронами за весь час.

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Перші вибухи в небі над Подольськом у Московській області прогриміли приблизно о 2:50.

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Згодом ще декілька звуків збиття повітряних цілей місцеві чули близько 3:10.