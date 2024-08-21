У ніч проти 21 серпня стався один із наймасованіших нальотів на Москву за весь час повномасштабного вторгнення, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Наймасованіший наліт БпЛА на Москву за весь час – подробиці
Мер Москви Сергей Собянін повідомив, що сили ППО сьогодні вночі збили 10 БпЛА, які летіли на Москву. Він додав, що це була одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю дронами за весь час.
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Перші вибухи в небі над Подольськом у Московській області прогриміли приблизно о 2:50.
Згодом ще декілька звуків збиття повітряних цілей місцеві чули близько 3:10.
Водночас у ворожому міноборони заявили, що під час нічного нальоту на Росію їхній ППО буцімто вдалося ліквідувати 45 БПЛА над територією РФ. Зокрема, 11 дронів знищили над територією Московської області, 23 – над Брянською областю та 2 – над Курською.
Дрони налетіли на воєнну базу Саваслейка та Борисоглєбський аеродром у РФ
У ніч проти 14 серпня дрони налетіли на Росію, внаслідок чого надійшли повідомлення про займання на Борисоглєбському аеродромі у Воронезькій області та влучання по воєнній базі "Саваслейка" в Нижньогородській області.
ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області
У ніч проти 9 серпня дрони СБУ, ЗСУ та ССО налетіли на військовий аеродром "Липецьк-2", внаслідок чого здетонували склади з боєприпасами.
У ГУР раніше повідомили, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників.