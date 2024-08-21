У ніч проти 21 серпня стався один із наймасованіших нальотів на Москву за весь час повномасштабного вторгнення, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Наймасованіший наліт БпЛА на Москву за весь час – подробиці

Мер Москви Сергей Собянін повідомив, що сили ППО сьогодні вночі збили 10 БпЛА, які летіли на Москву. Він додав, що це була одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю дронами за весь час.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Перші вибухи в небі над Подольськом у Московській області прогриміли приблизно о 2:50.

Advertisement

Згодом ще декілька звуків збиття повітряних цілей місцеві чули близько 3:10.

Водночас у ворожому міноборони заявили, що під час нічного нальоту на Росію їхній ППО буцімто вдалося ліквідувати 45 БПЛА над територією РФ. Зокрема, 11 дронів знищили над територією Московської області, 23 – над Брянською областю та 2 – над Курською.

Дрони налетіли на воєнну базу Саваслейка та Борисоглєбський аеродром у РФ

У ніч проти 14 серпня дрони налетіли на Росію, внаслідок чого надійшли повідомлення про займання на Борисоглєбському аеродромі у Воронезькій області та влучання по воєнній базі "Саваслейка" в Нижньогородській області.

ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області
Більше по темі

ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області

У Генштабі України впевнено повідомляють про влучання в цілі, масштаб ураження ще уточнюється.

У ніч проти 9 серпня дрони СБУ, ЗСУ та ССО налетіли на військовий аеродром "Липецьк-2", внаслідок чого здетонували склади з боєприпасами.

Advertisement

У ГУР раніше повідомили, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Дрони ГУР атакували аеродром "Саваслєйка" й знищили три російські літаки – джерело ВАЖЛИВО Росія
Дрони ГУР атакували аеродром "Саваслєйка" й знищили три російські літаки – джерело
Тимур Дубовик
25хв тому
Росіяни скаржаться на збій у роботі низки міжнародних онлайн-сервісів Росія
Росіяни скаржаться на збій у роботі низки міжнародних онлайн-сервісів
Київ Пост
1г тому
ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області Росія
ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області
Київ Пост
2г тому
ЗСУ активно закуповують дрони через Prozorro - головні цифри Дрони
ЗСУ активно закуповують дрони через Prozorro - головні цифри
Київ Пост
4г тому
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 21 серпня: «Денацифікація ворога під землею»
Далі » Уряд Чехії може перевірити діяльність Російської православної церкви