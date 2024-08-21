Уряд ухвалив розпорядження про управління 26 «облгазами Фірташа” за ініціативи АРМА, повідомляє пресслужба Агентства.

В АРМА повідомили, зокрема, що відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України було ухвалено сьогодні, 20 серпня.

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Суди навколо облгазів Фірташа у 2024 – що варто знати

В АРМА нагадують, що 25 червня Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій колишніх облгазів.

Після цього Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Офісу Генерального прокурора для повторного їх арешту.

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Після звернення Печерський районний суд міста Києва 28 червня 2024 року ухвалив нове рішення, яким було повторно заарештовано акції операторів газорозподільних систем, що входили до сфери впливу "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа.

«Облгази Фірташа» – що відомо

Понад два роки ці арештовані активи не приносили державі кошти. Однак з моменту призначення Олени Думи на посаду Голови Нацагентства роботу відомства було переформатовано.

Окрема увага була зосереджена на підвищенні ефективності та контролю в управлінні “облгазами Фірташа”.

Наказом Голови АРМА № 227 від 04.10.2023 в Агентстві було створено спільно з СБУ Міжвідомчу робочу групу, яка за півроку напрацювала тисячі документів, запитів та відповідей, контрольних документів.

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Результатом стало те, що згідно розподілу дивідендів до бюджету мало надійти майже 800 млн грн, з яких:

За 2022 рік 226 млн грн

За 2023 рік 564 млн грн.

Станом на сьогодні завдяки роботі команди АРМА бюджет вже отримав понад 172 млн грн дивідендів (а саме – 172 464 849,12 грн).

У червні 2024 року АРМА забезпечило надходження чергового траншу в розмірі 95,6 млн грн до державного бюджету від управителя "облгазами Фірташа".

Восени минулого року група «Нафтогаз» отримала в управління ще три облгази Дмитра Фірташа.

У травні ж минулого року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу. Також підозри отримали вісім топ-менеджерів його компаній.

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Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні олігарху структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.