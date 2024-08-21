Президент Росії Володимир Путін прилетів до Чечні у вівторок і зустрівся з її лідером Рамзаном Кадировим під час свого першого візиту на Північний Кавказ з 2011 року.

Кадиров, головний союзник Кремля, каже, що відправив тисячі бійців на допомогу Кремлю в його війні проти України.

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У травні Путін говорив, що планує відвідати Чечню на запрошення Кадирова, додавши «зроблю все можливе, щоб ця поїздка відбулася».

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На кадрах, опублікованих агентством новин “РИА Новости” та Кадировим, видно, як Путін тисне руку Кадирову та іншим офіційним особам після висадки зі свого гелікоптера у столиці Чечні Грозному.

Путін обійняв Кадирова за плечі перед тим, як вони сіли в лімузин.

Кадиров написав у Telegram про "насичену програму" заходів.

"Володимир Володимирович, незважаючи на важкий робочий день, сповнений сил і готовий відвідати кілька місць Чечні", - написав він.

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Раніше у вівторок Путін відвідав інші регіони Північного Кавказу, зокрема Кабардино-Балкарію та Північну Осетію.

У Північній Осетії він відвідав школу в Беслані, де у 2004 році під час захоплення заручників чеченськими повстанцями загинули понад 330 людей, і став на коліна перед меморіалом.

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Путін також зустрівся з матерями, які втратили тоді своїх дітей, і порівняв тих нападників з українцями, які зараз здійснюють вторгнення в Курську область Росії.

Путін і Чечня - історичний взаємозв’язок

Хоча останніми роками Путін не відвідував Чечню, цей регіон сформував його як політика.

Він розпочав другу чеченську війну в 1999 році, будучи прем’єр-міністром, що створило йому репутацію "сильної людини" та значно підвищило його популярність серед пересічних росіян.

Лояльний до Путіна Кадиров керує Чечнею залізною рукою, намагаючись придушити протестні ісламістські рухи та будь-які форми інакомислення й помпезно розбудовуючи Грозний.

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Путін призначив Кадирова головним у Чечні у 2007 році, коли тому було лише 30 років, після того, як його батько Ахмат Кадиров загинув від вибуху бомби на стадіоні в 2004 році.

У вівторок Путін почав свій візит із покладання квітів до могили Ахмата Кадирова.