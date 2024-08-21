Служба безпеки України повідомила про знешкодження ще однієї агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла на Дніпропетровщині й готувала координати для повітряних ударів по об’єктах регіону.

СБУ ліквідувала агентурну групу, яка "полювала" на заводи БпЛА на Дніпропетровщині

Серед пріоритетних цілей для Росії були підприємства, які виробляють дрони для Сил оборони.

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ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих мешканців через Телеграм-канал.

Агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору.

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Фото: Служба безпеки України

Вони відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також повідомляли про скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Більше по темі СБУ затримала в Києві адвоката, який організував схему для ухилянтів Він організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Зловмисники використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких випитували потрібну інформацію про заводи безпілотників.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ на Дніпропетровщині

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також встановили особу керівника агентурної групи ФСБ, який перебуває на території Росії.

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Херсоні

16 серпня Служба безпеки України повідомила про ліквідацію в Херсоні агентурної групи Федеральної служби безпеки Росії, яка складалася з трьох членів, які підпорядковувалися одному куратору.

"Перший заступник міністра інформаційної політики" окупаційної влади Херсонщини залучив двох підлеглих із окупаційної "мінінформполітики" як керівників агентурної мережі.

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Зловмисники дистанційно завербували трьох мешканців Херсона, один із яких працював на Росію ще під час окупації міста. За вказівкою росіян, вони розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.