Сили протиповітряної оборони у ніч на 21 серпня та сьогодні зранку збили 50 ворожих БПЛА та одну російську авіаційну ракету, цитує Укрінформ командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука, який повідомив про це у Телеграмі.

За його словами, у ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області та 69-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ). Загалом радіотехнічними війками Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

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Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил і розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

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Ще 16 ворожих БПЛА локаційно втрачено – ймовірно, вони впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БПЛА повернувся «на родіну» – у Бєлгородську область, додав Олещук.

Нічний обстріл України напередодні, 20 серпня – подробиці

Росія запустила 26 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

Дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезької області, а крилата ракета "Іскандер-К" – із Брянської області.

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Водночас керовані авіаційні ракети Х-59 запустили з повітряного простору Курської та Запорізької областей.

Унаслідок роботи ППО збиті 25 БпЛА, одна крилата ракета "Іскандер-К" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Їх знешкодили в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.