Міністерство оборони України повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення військові частини закупили через Prozorro Market понад 21 000 безпілотників різних типів на суму 1,7 млрд грн.

Наголошується й на тому, що окрім дронів, через електронний каталог можна закупити захисні окуляри, протишумові навушники, пульти керування БПЛА, портативні радіостанції, ретранслятори, прилади нічного бачення, оптичні приціли тощо.

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«Міноборони покращує підходи до оборонних закупівель шляхом автоматизації та прозорих процедур на базі електронного каталогу Prozorro Market. Цей інструмент працює за принципом інтернет-магазину, де військові частини можуть швидко та зручно придбати необхідні товари за бюджетні кошти. Наприклад, для цього військові можуть використати 10% ПДФО, які повертаються з місцевих бюджетів військовим частинам», – наголосили у відомстві.

Більше по темі СБУ затримала ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України Зловмисники спершу розвідували локації потенційних цілей, а потім підпалювали їх та фіксували це на камери власних телефонів.

Чому військові купують техніку через Prozorro Market

Головні переваги електронного каталогу є оперативність, прозорість та конкурентність. Закупівля триває у середньому лише 9 днів, що значно швидше у порівнянні з іншими процедурами.

Також Prozorro Market дозволяє досягти втричі вищої конкуренції та, як результат, максимально ефективно використовувати кошти.

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Військова номенклатура, яку можна придбати через Prozorro Market, постійно розширюється.

Державна установа «Професійні закупівлі» та ДП «Українські спеціальні системи», які є адміністраторами системи, комунікують із військовими частинами, аналізують ринок і додають нові товари. Також адміністратори перевіряють постачальників, тож доступ до електронного каталогу отримують лише ті, хто вже має аналогічний досвід продажу тих чи інших товарів.

Скільки Кабмін виділив на закупівлю безпілотників для Сил оборони

Напередодні Денис Шмигаль наголосив, що Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. Окрім того, 20 серпня Кабінет міністрів України виділив 24 млрд гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони

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Він нагадав, що з ініціативи Президента України Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створили окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

"Україна – перша держава у світі, яка завершує їх комплектування", наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що сучасна війна неможлива без армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. Держава вже законтрактувала 1 млн дронів, а 500 українських компаній виробляють БПЛА.