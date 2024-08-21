Російська окупаційна влада Криму посилює репресії проти громадян України, які мешкають на півострові, пише представництво Президента в Криму на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом 2022 року окупанти повідомляли про щонайменше 3 справи, у 2023 році їх було 6 та у 2024 році лише за перше півріччя 18 справ про так звану “держзраду”, де громадян України звинувачують у нібито передачі інформації українським спецслужбам про переміщення російської техніки, про стан фортифікаційних оборонних споруд або ж нібито підготовку диверсійних дій на стратегічних військових об’єктах окупантів в Криму», – йдеться у повідомленні.

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У Представництві наголошують на тому, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти посилюють тиск та переслідування громадян України в окупації.

Все більше q більше людей зазнають переслідувань, більші терміни покарання отримують за спротив окупантам.

Варто зазначити, що окупаційна влада змінила й тактику переслідувань. Якщо раніше людей звинувачували в “екстремізмі” чи “тероризмі”, то зараз їм фабрикують справи про “держзраду” з ув’язненням на десятки років, або й довічно.

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Вихід Росії з Європейської рамкової конвенції про захист нацменшин − що відомо

1 серпня Росія вийшла з Європейської рамкової конвенції про захист національних меншин.

Росія підписала конвенцію 1996 року. Її підписали країни-члени Ради Європи, окрім Андорри, Монако, Туреччини та Франції. Документ також підписали, але не ратифікували Бельгія, Греція, Ісландія та Люксембург.

Конвенція встановлює основні принципи поводження з національними меншинами в Європі, серед них, зокрема, заборона дискримінації та насильної асиміляції, свобода віросповідання та спілкування власною рідною мовою.