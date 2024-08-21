Українські війська завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-300 поблизу Новошахтинська Ростовської області РФ вранці в середу, 21 серпня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

За інформацією Генштабу, атаку здійснили Військово-Морські Сили України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Вибухи були зафіксовані на об'єктах атаки, але характер і обсяг збитків ще з'ясовуються.

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«Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил рф триває. Далі буде…», – йдеться у повідомленні.

ЗРК С-300 - що варто знати

С-300, радянська зенітно-ракетна система середньої дальності, призначена для боротьби зі стратегічною та тактичною авіацією, крилатими і балістичними ракетами на висотах від 25 метрів до 27 кілометрів і радіусом дії до 100 кілометрів. Росіяни стверджують, що система стійка до дії засобів РЕБ.

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При груповому розгортанні системи С-300 можуть ефективно захищати великі території від загроз із повітря, що робить їх одними з найпотужніших зенітних комплексів, які є на обзроєнні РФ.

Російські війська регулярно використовують системи С-300 не лише як засіб ППО, а й для ударів по українських містах, що часто призводить до руйнування житлових будинків і жертв серед мирного населення.

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Незважаючи на свої можливості, системи С-300 вразливі для високоточних ракет, безпілотників та іншої сучасної зброї. Хоча радіус дії С-300 великий, його може бути недостатньо для перехоплення ракет, запущених з великих відстаней.

У середині липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успішний удар по російському ракетному комплексу С-300 поблизу Маріуполя в окупованій частині Донецької області.

За даними військового видання «Мілітарний», українські сили випустили щонайменше чотири ракети ATACMS M39, оснащені касетними боєприпасами, по позиціях російських ППО на околицях Маріуполя.

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«Пошкодження ворожих радіолокаційних станцій і пускових установок було підтверджено на основі звітів розвідки», — повідомив тоді Сирський, додавши, що подробиці наслідків удару ще оцінюються.