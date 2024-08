Хоча я приїхав до України, трохи говорячи російською, я давно хотів вільно говорити мовою країни, частиною якої я тепер сприймаю себе. І останнім часом я зробив кілька важливих кроків на шляху до опанування української.

Думаю, зараз я не один, хто прагне – точніше потребує – заговорити українською.

Наразі спостерігається почастішання використання української мови на захопленій росіянами частині Донбасу, а також на Курщині та Бєлгородщині, особливо у тих районах, які контролюють Збройні сили України. Від своїх українських друзів я чув розповіді про те, що їхні знайомі чи родичі, які мешкають у ціх південних областях Росії, впевнено переходять з мови Москви та Петербурга на мову Києва, Львова та сусідніх Сум.

Кореспондент Kyiv Post, який нещодавно повернувся з Курщини, розповів, що там він звертався українською до українських солдатів, а ті відповідали йому російською (ймовірно, це були вихідці зі Східної України), у той час як місцеві мешканці (переважно літні люди 70-80 років) спілкувались із кореспондентом-американцем та з біцями ЗСУ українською. [До речі, росіяни цікавились, де вони можуть отримати гуманітарну допомогу від ЗСУ, і найчастіше просили питної води.]

Мій досвід вивчення слов'янських мов

Я приїхав до України, трохи говорячи російською, яку вивчав самостійно (придбавши Rosetta Stone приблизно за 600 доларів). Я перейшов на російську з польської – тому що ця слов’янська мова корисна виключно у Польщі та у «польському кварталі» Чикаго.

Першою слов’янською мовою, яку я почав вивчати, була саме польська. Я був пілотом-інструктором у міжнародному проекті з військової підготовки пілотів F-16 з усього світу, зокрема нових пілотів з Нідерландів, Данії, Норвегії, Греції, Португалії, Італії, Сінгапуру, Чилі, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Польщі (це лише деякі з країн, що брали участь у проекті). Моїй льотній частині (152-й винищувальній ескадрильї) було доручено тренувати пілотів F-16 ВПС Польщі. Наразі таку підготовку проходять українські пілоти F-16 «Вайпер».

Міноборони США має у своїй структурі одну з найкращих мовних шкіл, яка користується повагою серед лінгвістів у всьому світі – Defense Language Institute (DLI). Американці, які працюють в американських закордонних установах (наприклад, у посольствах), на курсах Defense Language Institute занурюються в арабську, французьку, мандаринську, польську та багато інших мов у закладі в Монтереї, штат Каліфорнія. Також там вивчають англійську іноземні студенти – учасники навчальних курсів з обміну між американськими та іноземними військовими підрозділами.

Викладачі DLI склали власну шкалу складності різних мов для носіїв американської англійської. За цією шкалою усі мови розподілені по чотирьох категоріях – до категорії 1 віднесені найлегші для американців мови (наприклад, іспанська), а до категорії 4 – найважчі (наприклад, японська).

До категорії 1 віднесені, зокрема, усі романські мови (французька, італійська, іспанська, португальська та румунська). Хоча англійська належить до германської мовної сім’ї, германські мови (данська, німецька, норвезька тощо) віднесені до категорії 2 (як, наприклад, індонезійська).

Слов'янські мови есперти DLI віднесли до категорії 3 разом із івритом, гінді, тагальською, тайською та деякими іншими мовами.

Що перш за все лякає американця (чи англійця), який наважується вчити українську – це літери. У той час як у деяких мовах категорії 4 використовуються слова-зображення, як-от китайські ієрогліфи, адаптовані до японського кандзі, у більшості слов’янських мов використовується модифікований грецький алфавіт, у 9 столітті введений і дещо адаптований до слов'янської фонетики монахом Кирилом, пізніше віднесеним церквою до лику святих. Хоча у деяких західнослов’янських мовах використовується модифікований латинський алфавіт із додаванням певних позначок. А от у східнослов'янських мовах використовується кирилиця, той самий адаптований святим Кирилом грецький алфавіт. Але особисто для мене проблема із кирилицею замість звичної латиниці виявилась чи не найменшою проблемою. У кирилиці звук Ж схожий на французький J, а український И вимовляється як англійський звук ее або і, але язика треба тримати ближче до горла.

Але це ще не найскладніша проблема для іноземця. В українській відмінюються не лише дієслова, а також і іменники, прикметники та навіть числівники! У англійській мові все обмежується відмінюванням особистих займенників: I та me, he та him, she та her. Але в українській мові існує аж сім відмінків іменників, тому їхні закінчення виглядають по-різному, залежно від відмінку, у якому вживається іменник і навіть від того, у якій частині складного речення він стоїть.

Довго поїздивши Україною, я вирішив (нарешті) вивчити її мову. На нещодавньому заході Big Meet у Києві я дізнався про Language Lab і вирішив пройти навчання в цій школі у кваліфікованого викладача.

Після більш ніж місяця вивчення мови я можу сказати, що вибір Language Lab був дійсно вдалим вибором, і історія створення цієї школи, яку мені розповіли, ще більше доводить правильність мого вибору. Викладачі Language Lab адаптують навчальну програму до ваших потреб, до ваших інтересів і до того, з якою метою ви вчите українську.

Отже, я поспілкувався із засновницею школи Ксенією Голубицькою й розпитав її про роботу Language Lab, про їхній підхід до викладання та підприємницький дух, який робить цю школу чудовим ресурсом для закордонних українофілів, для тих, хто отримав українське громадянство (зокрема й для таких експатів, як я), а також для української діаспори.

Інтерв’ю із засновницею та директоркою Language Lab Ксенією Голубицькою

Привіт, Ксюша. Що ж таке Language Lab?

Привіт, Кріс. Language Lab – це мовна школа, в якій іноземців вчать української мови, очно та онлайн, вчать як приватних осіб, так і цілі компанії.

Чому це саме лабораторія, а не просто школа? Що відрізняє вашу школу від інших?

Я вважаю, що додаткова цінність, яку ми пропонуємо, полягає в нашій студентській спільноті, яку ми продовжуємо вибудовувати завдяки сімейній атмосфері, підтримці, культурному зануренню та різноманітним мовним заходам та іншим подіям.

Що він пропонує експатам, таким як я, які живуть в Україні?

Що ж, іноземці, які живуть в Україні, не знаючи української мови, стикаються з труднощами у повсякденному спілкуванні, роботі та соціальній взаємодії, що породжує у них відчуття ізоляції. Для них іноді складно навіть зробити покупку в магазині, чи не так?

Так, я згоден – я зазвичай починаю з того, що запитую, чи говорить продавець англійською, якщо для придбання бажаного товару не достатньо просто ткнути у нього пальцем і сказати «дайте кілограм, будь ласка».

Kyiv Post має багато читачів у США та Канаді. Дивлячись на нашу статистику, я б сказав, що у розрахунку до загальної кількості населення, у нас найбільше читачів у Канаді, адже відомо, що там найчисельніша українська діаспора. Що ви пропонуєте українцям діаспори, їхнім нащадкам та іноземцям, зацікавленим у вивченні української?

У нас їх чимало серед наших онлайн-студентів. Учні за кордоном – так, переважно в США та Канаді, особливо люди з українським корінням, почуваються відірваними від цього коріння, не знаючи мови своїх предків. І, звісно, ​​вони шукають спосіб висловити солідарність з Україною та підтримати співвітчизників.

Я так розумію, ваш бізнес розширює можливості для українських жінок.

Так, Language Lab – це бізнес, заснований жінками, і всі члени нашої команди – жінки. Це частина того, ким ми є.

Наша головна мета – стати еталоном викладання української мови в Україні, Канаді та США та популяризувати Україну на міжнародному рівні.

Ми щиро хочемо зробити свій внесок у розвиток і відновлення України, а також створити більше можливостей для працевлаштування українських жінок.

Як ви започаткували вашу школу?

Я створила Language Lab як школу із вивчення англійської мови у 2016 році, інвестувавши у це всього лише 3800 доларів. Початково попит змусив нас викладати окрім української ще й російську мову, але після початку повномасштабного вторгнення ми зосередилися лише на українській.

Як я зрозумів із наших попередніх розмов, ви вже привернули до себе увагу на міжнародному рівні.

Це правда. Одним із нещодавніх наших досягнень є те, що наш проект посів одне із призових місць у програмі AWE (Академія для жінок-підприємців) у Португалії [де зараз мешкає Ксенія] та отримав грант у розмірі 3000 доларів на розвиток.

Це єдиний український проект серед чотирьох переможців, всі інші –португальські. AWE – це програма, яка з 2019 року охоплює майже 100 країн світу та спонсорується Державним департаментом США із підтримки жіночого підприємництва.

У третій версії програми 2023-2024 в Португалії брали участь 46 проектів (португальською та українською), 24 проекти були допущені до фінального пітчу, 4 отримали нагороди, одну з яких – Language Lab.

Що робить вас такими гордими мовною лабораторією, яку ви створили? Якими досягненнями ти особливо пишаєшся?

Мабуть, нашим головним досягненням натепер є те, що мені вдалося розпочати бізнес із початковими інвестиціями лише 3800 доларів, не маючи жодних знань у сфері бізнесу, маркетингу чи економіки загалом, але зі 100%-ю самовідданістю та готовністю наполегливо працювати.

Або те, що ми не припиняли працювати ні на день, навіть під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабного вторгнення. Також всі ці роки без перерв працював наш офіс у центрі Києва.

Вважаю важливим наголосити, що Language Lab існує майже вісім років без жодного маркетингу чи піару, покладаючись виключно на якість послуг, наполегливість команди та рекомендації студентів.

Тепер, з весни 2024 року, ми плануємо зосередитися на маркетингу та PR, аби досягти нашої великої мети – розвинути бізнес і стати еталоном викладання української мови в Україні, Канаді та США, а також всіляко просувати Україну на міжнародному рівні.

Наші викладачі застовують сучасний комунікативний підхід до вивчення мови, віддаючи перевагу спілкуванню в реальному житті, а не запам’ятовуванню слів чи правил. Однак, щоб пропонувати дійсно структурований і цілісний підхід, наші курси об’єднують лексику, граматику, вимову та чотири мовні навички – аудіювання, говоріння, читання та письмо – а також включають культурні елементи для кращого розуміння контексту.

Наші ретельно підібрані навчальні матеріали поєднують найновіші підручники з ресурсами, розробленими на замовлення, забезпечуючи комплексне та сучасне навчання. Пристосовані до рівня знань і стилю навчання кожного учня, ці матеріали підбираються так, аби максимально оптимізувати засвоєння мови та окремих мовнихї навичок.

А як щодо кваліфікації вашого персоналу? Який рівень освіти ваших викладачів? І якими досягненнями ви можете похвалитися?

По-перше, усі наші викладачі є професійними лінгвістами зі ступенем у у галузі філології, дехто має докторський ступінь, дехто ступінь магістра чи бакалавра.

Що стосується нашого досвіду, ми маємо більш ніж семирічний досвід роботи з доведеними високими результатами. За нашою статистикою, у нас вже понад 800 задоволених студентів, ми провели понад 50 000 уроків і успішно організували понад 100 мовних, культурних та інших заходів.

Як наші читачі можуть зв’язатися з Language Lab, якщо захочуть дізнатися про вас більше?

Читачі можуть дізнатися про нас більше на нашому сайті https://languagelab.ua/about-us

Також вони можуть знайти нас на LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lngglab/

Дуже дякую за час, який ви мені приділили, Ксеніє! І за те, що допомогли мені стати кращим американським українцем!