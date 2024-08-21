16 серпня в межах спецоперації ГУР дрони налетіли на військовий аеродром "Саваслєйка" в Ніжегородській області РФ, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Наліт дронів на аеродром Саваслєйка 16 серпня – подробиці

Зазначається, що успішний наліт позбавив росіян одного літака МІГ-31К/И, та двох Іл-76. Водночас під час спецоперації дронам вдалося пошкодити близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

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Попереднього удару по аеродрому Саваслєйка завдали 13 серпня, через що уразили склад ПММ та пошкодили МІГ-31К/И.

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Космічна розвідка додала, що під час атаки 13 серпня на аеродромі "Саваслейка" перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76 і п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Дрони налетіли на воєнну базу Саваслєйка – що відомо

У ніч проти 14 серпня дрони налетіли на Росію, внаслідок чого надійшли повідомлення про займання на Борисоглєбському аеродромі у Воронезькій області та влучання по воєнній базі "Саваслейка" в Нижньогородській області.

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На воєнній базі "Саваслєйка" розміщена філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр льотного складу ВПС Росії), яка розташована в 12 км на північний захід від міста Кулебаки.

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Росіяни там розміщують літаки МіГ-31, які випускають по Україні ракети "Кинжал".

Згодом з'явилися повідомлення про щонайменше 10 влучань по базі.

Один літак МіГ-31 коштує 35 млн доларів, а модифікація літака "К" оцінюється ще дорожче. Водночас вартість одного Іл-76 сягає 27 млн доларів.

Згодом джерело Kyiv Post у СБУ повідомило, що безпілотники СБУ та Сил оборони в ніч проти 14 серпня уразили чотири військові аеродроми у Росії: Воронеж, Курськ, Саваслєйка та Борисоглєбськ.