Україна матиме голос при прийнятті рішень, які визначають роботу Міжнародного кримінального суду., повідомив генпрокурор України Андрій Костін.
Україна матиме голос при прийнятті рішень щодо МКС
"Історичний момент. Парламент ухвалив законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію Суду", – зауважив Костін.
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За його словами, українські прокурори співпрацюють з МКС щодня й тепер матимуть власний голос при прийнятті рішень, які визначають його діяльність.
Він переконаний, що для РФ нехтування законом та мораллю – це усвідомлена політика.
"Україна ж захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм та принципів міжнародного права. Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу. Обʼєднані переможемо", – пояснив генпрокурор.
Україна ратифікувала Римський статут – що відомо
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила на сьогоднішньому засіданні. Також були проголосовані правки до законопроєкту про ратифікацію.
Законодавчу ініціативу №0285 підтримав 281 народний депутат.
Метою закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.
Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.
Росія, як і США, підписала статут, але згодом відкликала свій підпис.
Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але за весь цей час не ратифікувала його.