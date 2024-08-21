Україна матиме голос при прийнятті рішень, які визначають роботу Міжнародного кримінального суду., повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

Україна матиме голос при прийнятті рішень щодо МКС

"Історичний момент. Парламент ухвалив законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію Суду", – зауважив Костін.

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За його словами, українські прокурори співпрацюють з МКС щодня й тепер матимуть власний голос при прийнятті рішень, які визначають його діяльність.

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Він переконаний, що для РФ нехтування законом та мораллю – це усвідомлена політика.

"Україна ж захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм та принципів міжнародного права. Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу. Обʼєднані переможемо", – пояснив генпрокурор.